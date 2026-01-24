Hình ảnh 4 năm trước của thủ môn Cao Văn Bình gây sốt

Cách đây 4 năm, thủ môn Cao Văn Bình từng hai lần tỏa sáng giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu.

Cao Văn Bình cản phá cú sút luân lưu của cầu thủ Chanapach Buaphan của U19 Thái Lan vào năm 2022. Ảnh: VFF.

Lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội bắt chính tại VCK U23 châu Á trong trận tranh hạng 3 trước đối thủ Hàn Quốc, thủ môn Cao Văn Bình (sinh năm 2005) đã tỏa sáng giúp U23 Việt Nam giành tấm huy chương đồng.

Trong 120 phút thi đấu, thủ thành cao 1,83 m thực hiện tới 10 pha cứu thua, với nhiều tình huống phản xạ xuất sắc ở cự ly gần. Những pha ra vào hợp lý, xử lý chắc chắn của thủ thành quê Nghệ An khiến khán giả trầm trồ.

Trong loạt sút luân lưu nghẹt thở để quyết định đội thắng cuộc, thủ thành 21 tuổi đã cản phá cú đá quyết định của U23 Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam thắng 7-6. Anh được người hâm mộ ví như "người hùng".

Sau chiến thắng, Cao Văn Bình được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Soccerway chấm Văn Bình 8,9 điểm - cao nhất trên sân.

Fan bóng đá nhắc lại thành tích ấn tượng của thủ môn U23 Việt Nam cách đây 4 năm. Ảnh: Fandom Owker.

Trong khi nhiều khán giả nước nhà bất ngờ khi thủ thành trẻ lần đầu xuất hiện, nhiều fan đã quen thuộc với phong độ thi đấu ấn tượng của Cao Văn Bình từ các giải trẻ.

Thực tế, cách đây 4 năm, anh từng hai lần đưa U19 Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ trên chấm luân lưu với những màn cản phá đầy xuất sắc.

Ngày 15/7/2022, tại Giải U19 Đông Nam Á 2022, Cao Văn Bình là người giúp U19 Việt Nam chiến thắng Thái Lan với tỷ số 5-3 ở loạt sút luân lưu cân não.

Thủ thành trẻ tuổi đã đẩy được cú đá thứ 3 của U19 Thái Lan do đội trưởng Chonnapat Buaphan thực hiện. 5 cầu thủ đã thực hiện thành công những quả luân lưu cho U19 Việt Nam khi đó là Văn Khang, Văn Trường, Nhật Minh, Văn Tú và Đình Bắc.

Một tháng sau, vào ngày 11/8 cùng năm, Cao Văn Bình tiếp tục tỏa sáng giúp U19 Việt Nam lên ngôi vô địch Giải U19 Quốc tế 2022 sau loạt sút luân lưu nghẹt thở.

Theo đó, suốt trận chính với U19 Malaysia, đội bóng trẻ Việt Nam cầm hòa với tỷ số 1-1. Cao Văn Bình được đưa vào sân thay cho thủ môn chính Huy Hoàng ở phút 90+1. Tỏa sáng khi bắt loạt sút luân lưu, thủ thành Nghệ An giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 4-3.

Tại trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, Văn Bình một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Văn Bình chịu rất nhiều áp lực, thậm chí khá căng thẳng và vất vả, nhưng vẫn đứng vững và đóng góp quan trọng vào chiến thắng. Như chính Văn Bình chia sẻ, nhờ sự hướng dẫn của HLV thủ môn Lee Won-jae và những chỉ đạo kịp thời từ ban huấn luyện, cậu ấy phát huy được khả năng của mình".

Cao Văn Bình được kỳ vọng sẽ tỏa sáng khi lên tuyển quốc gia. Ảnh: Cao Văn Binh/Facebook.

Cao Văn Bình sinh năm 2005 ở quê nhà Diễn Châu cũ (tỉnh Nghệ An). Anh trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và hiện tại là ngôi sao được tin tưởng của đội bóng.

Với chiều cao 1,83 m, không quá lý tưởng trong vai trò thủ môn, Cao Văn Bình vẫn nhận được sự đánh giá cao khi có khả năng phản xạ tốt và lối thi đấu chắc chắn. Bằng chứng là trong trận đấu với U23 Hàn Quốc tối 23/1, thủ thành 21 tuổi đã có những pha xử lý nhanh nhạy, đảm bảo an toàn cho khung thành.

Tháng 12/2025, anh cùng U22 Việt Nam đã giành huy chương vàng tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan. Tháng 3 cùng năm, anh được trao danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" tại giải giao hữu CFA Team China 2025.