Biểu cảm của HLV U23 Hàn Quốc trước khi Đình Bắc sút phạt

Ánh mắt đăm chiêu, đầy lo lắng của thuyền trưởng đội U23 Hàn Quốc trước khi tiền đạo Đình Bắc tung cú sút khiến khán giả chú ý.

Trong trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á tối 23/1, ở phút thứ 69 của trận đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là người thực hiện cú sút phạt làm rung lưới U23 Hàn Quốc, mang về bàn thắng thứ hai cho U23 Việt Nam.

Trong khoảnh khắc ngôi sao của đội Việt Nam chuẩn bị tung cú sút, từ phía ghế ngồi ban huấn luyện, ánh mắt của HLV đội Hàn Quốc Lee Min-sung gây chú ý. Vị thuyền trưởng người Hàn đăm chiêu, bày tỏ lo lắng khi khung thành đội nhà bị đe dọa bởi chân sút đã góp công cho nhiều chiến thắng của U23 Việt Nam.

Khoảnh khắc được ghi lại và chia sẻ khiến nhiều fan bóng đá nhận thấy nhà cầm quân U23 Hàn Quốc thực sự e ngại trước những "chiến binh sao vàng", đặc biệt là cầu thủ mang sao số 7.

Trận tranh hạng 3 giữa đội Việt Nam với Hàn Quốc được nhiều người hâm mộ Việt đánh giá là trận đấu kịch tính, nhiều cảm xúc nhất từ đầu giải với hàng loạt pha bóng nghẹt thở.

Ở cuối hiệp 2, khi U23 Việt Nam đang dẫn trước 2-1, Đình Bắc nhận thẻ đỏ và phải rời sân. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận chính, phía Hàn Quốc bất ngờ ghi bàn san bằng tỷ số.

Đội quân của HLV Kim Sang-sik phải bước vào hiệp phụ với chỉ 10 cầu thủ trên sân và thi đấu quả cảm để giữ vững tỷ số. Trong loạt sút luân lưu, đội Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 7-6 và giành huy chương đồng.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Trong buổi họp báo sau trận, ông Lee Min-sung khẳng định vấn đề của U23 Hàn Quốc không nằm ở tinh thần hay thế trận, mà ở sự thiếu bình tĩnh và độ hoàn thiện trong cách chơi ở những thời điểm quyết định.

"Tôi thật sự thấy rất tiếc. Đáng lẽ chúng tôi cần thi đấu bình tĩnh hơn. Khi đối thủ chỉ còn 10 người, chúng tôi nên xử lý trận đấu tốt hơn, đặc biệt là về mặt kỹ thuật. Nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó", ông nói.

Theo HLV trưởng U23 Hàn Quốc, việc không tận dụng được lợi thế hơn người phản ánh rõ sự non nớt của đội bóng trẻ này. Ông cho rằng các học trò vẫn còn thiếu khả năng kiểm soát nhịp độ, cũng như sự chính xác trong các pha xử lý cuối cùng, dẫn tới việc để trận đấu trôi theo kịch bản bất lợi.

Ông Lê Min-sung (sinh năm 1973) là đồng nghiệp cũ của HLV Kim Sang-sik, cũng là một "tượng đài" trong quá khứ mà ông Kim từng phải nỗ lực không ngừng để vượt qua.

Cả hai từng là những trung vệ thép của đội bóng xứ kim chi. Dù cùng thi đấu ở vị trí phòng ngự, sự nghiệp của Lee Min-sung luôn đi trước Kim Sang-sik một bước, tạo nên một khoảng cách vô hình giữa "tiền bối" và "hậu bối".

Trước trận bán kết với U23 Trung Quốc, ông Kim cũng từng bày tỏ hy vọng có thể đối đầu đội bóng do ông Lee dẫn dắt ở chung kết. Duyên nợ đã khiến hai đội gặp nhau ở trận tranh hạng 3.

Sau trận thua của đội nhà, báo chí và cổ động viên Hàn Quốc đồng loạt thể hiện sự thất vọng nặng nề

Tờ OSEN dùng những cụm từ rất nặng như "tệ nhất lịch sử", "cú sốc thực sự" để mô tả màn trình diễn của thầy trò HLV Lee Min-sung trước cả khi trận đấu kết thúc. Theo bài viết, dù kiểm soát thế trận và cầm bóng vượt trội, U23 Hàn Quốc lại hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công và liên tục bị cuốn vào lối chơi phòng ngự - phản công của Việt Nam.

Trong khi đó, Star News mô tả thất bại của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 là một "đại thảm họa của bóng đá Hàn Quốc". Theo tờ báo này, việc hòa 2-2 sau 120 phút rồi thua luân lưu 6-7 không chỉ khiến Hàn Quốc đứng hạng 4 chung cuộc, mà còn đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử U23 Hàn Quốc để thua U23 Việt Nam kể từ khi hai đội gặp nhau năm 2006.