Đàn anh thán phục U23 Việt Nam

Sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước đối thủ Hàn Quốc, nhiều đàn anh lứa Thường Châu đã bày tỏ tự hào, cùng xuống đường đi bão.

Rạng sáng 24/1, khi U23 Việt Nam chiến thắng U23 Hàn Quốc và giành tấm huy chương đồng U23 châu Á, người dân đã đổ xuống đường đi bão ăn mừng đầy cảm xúc.

Những đàn anh thuộc lứa U23 từng làm nên kỳ tích tại Thường Châu năm 2018 như Duy Mạnh, Văn Thanh cũng vỡ òa hạnh phúc, bày tỏ niềm tự hào về lứa đàn em năm nay.

Trên trang cá nhân, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đăng khoảnh khắc xuống đường cùng đi bão. Với lá cờ đỏ sao vàng và kèn vuvuzela, trung vệ "thép" của tuyển Việt Nam cùng người thân hò reo mừng chiến thắng.

Gia đình Đỗ Duy Mạnh xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

"Quá tự hào về hành trình của tập thể U23 Việt Nam. Việt Nam tôi đó", anh viết dòng trạng thái, kèm theo là bức ảnh của những "chiến binh sao vàng" vừa làm nên lịch sử ở Saudi Arabia.

Đàn anh Vũ Văn Thanh - một trong những người làm nên "ký ức Thường Châu" năm 2018 - cũng chia sẻ đầy xúc động: "Một hành trình gian nan nhưng quan trọng là có huy chương mang về. Chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam!".

Trên story trang cá nhân, trung vệ Quế Ngọc Hải đăng bức hình hai đàn em đồng hương Nghệ An - tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và thủ môn Cao Văn Bình, kèm theo biểu tượng cổ vũ tinh thần.

Trung vệ của SHB Đà Nẵng còn đăng lại một meme dân mạng chế về Đình Bắc, tag tên người em thân thiết và hẹn gặp mặt ở quê nhà.

Trung vệ sinh năm 1993 đã theo dõi từng trận đấu của các cầu thủ U23 châu Á, bày tỏ hãnh diện mỗi khi đàn em chiến thắng và động viên tinh thần sau trận thua trước đối thủ Trung Quốc.

Quế Ngọc Hải bày tỏ tự hào về những đàn em đồng hương trong đội U23.

Đình Bắc cũng được nhiều fan nhận xét có phong cách thi đấu máu lửa, ra dáng thủ lĩnh như Quế Ngọc Hải. Tiền đạo sinh năm 2004 cũng từng chia sẻ ảnh fan chế về khoảnh khắc giống nhau của hai anh em và gọi đàn anh là "idol".

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam hoà U23 Hàn Quốc 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức, bước vào hiệp phụ với thế trận chỉ có 10 người và chịu sự tấn công liên tục sát khung từ đối phương. Dù vậy, các cầu thủ vẫn chiến đấu kiên cường và đi đến loạt sút luân lưu.

Trên loạt luân lưu, thủ môn Cao Văn Bình đã xuất sắc cản phát quả sút thứ 7 từ đối thủ. Chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 7-6 cuối cùng về tay U23 Việt Nam sau cú sút tung lưới của Thanh Nhàn.

Lý Đức cõng Hiểu Minh xuống sân ăn mừng cùng U23 Việt Nam Không thể thi đấu trong trận gặp U23 Hàn Quốc, Hiểu Minh và Lý Đức vẫn có mặt cổ vũ và chia sẻ niềm vui với các đồng đội tối 23/1.