U23 Việt Nam ăn mừng huy chương đồng

Sau chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc, nhiều thành viên của đội đã đồng loạt chia sẻ lời cảm ơn tới người hâm mộ và chia sẻ về hành trình thi đấu.

Văn Khang khoe ảnh cùng đồng đội và huy chương đồng. Ảnh: Khuất Văn Khangt/Facebook.

Sau hai hiệp phụ và loạt luân lưu nghẹt thở, U23 Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc, qua đó xếp hạng thứ 3 tại giải U23 châu Á 2026.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng của các cầu thủ U23 Việt Nam với nội dung tri ân người hâm mộ. Dù mỗi chia sẻ có cách thể hiện khác nhau, điểm chung là sự trân trọng dành cho tình cảm và niềm tin mà khán giả đã gửi gắm.

Nhiều cầu thủ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được thi đấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, coi đó là nguồn động lực quan trọng giúp toàn đội vượt qua đối thủ mạnh.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn viết: "Đã quá Việt Nam ơi. Tự hào khi mang trong mình dòng máu đỏ. Cảm ơn tất cả anh em, cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn cổ vũ cho chúng em".

Quốc Việt chụp ảnh cùng Đình Bắc trong trận đối đầu với U23 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Quốc Việt/Facebook.

Khuất Văn Khang chia sẻ ngắn gọn kèm hình ảnh chụp chung đồng đội và huy chương đồng. "Huy chương đồng ạ", tiền đạo sinh năm 2003 bày tỏ.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam, cũng không giấu nổi sự xúc động. Anh viết: "Hạng 3 châu Á. Tự hào vì lá cờ trên ngực. Cảm ơn người hâm mộ vì niềm tin và tình yêu". Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 3.200 lượt thích sau 25 phút đăng tải.

Trên các diễn đàn bóng đá và fanpage thể thao, nhiều cổ động viên bày tỏ sự xúc động trước những lời tri ân của các cầu thủ. Không ít ý kiến cho rằng bên cạnh kết quả chuyên môn, việc các thành viên U23 Việt Nam thể hiện thái độ khiêm tốn, biết ơn người hâm mộ chính là hình ảnh đẹp, góp phần xây dựng mối liên kết bền chặt giữa đội tuyển và khán giả.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc được đánh giá là dấu mốc quan trọng với U23 Việt Nam, không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn tạo cú hích tinh thần lớn cho toàn đội.