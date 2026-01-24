AFC phát toàn cầu bàn thắng 'vẽ cầu vồng' của Đình Bắc

AFC phát toàn cầu bàn thắng đá phạt của Nguyễn Đình Bắc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, khoảnh khắc góp phần đưa U23 Việt Nam giành huy chương đồng lịch sử.

Cú đá phạt đẳng cấp của Đình Bắc Bàn thắng của Đình Bắc trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc được AFC phát toàn cầu trên fanpage.

Sau trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phát toàn cầu bàn thắng đá phạt của Nguyễn Đình Bắc với dòng chú thích “Bend it like Nguyễn Đình Bắc” (tạm dịch: Cú sút vẽ cầu vồng của Nguyễn Đình Bắc).

Chỉ sau 6 giờ đăng tải, đoạn video thu hút hơn 71.000 lượt thích, cùng hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ châu Á.

Pha lập công ở phút 71 giúp U23 Việt Nam tái lập thế dẫn bàn 2-1 trước U23 Hàn Quốc, được đánh giá là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của giải đấu. Đình Bắc thực hiện cú sút phạt hàng rào đầy kỹ thuật, bóng vẽ nên quỹ đạo cong hoàn hảo trước khi găm thẳng vào góc khung thành, khiến thủ môn Hàn Quốc hoàn toàn bó tay.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ chỉ ra loạt trùng hợp đặc biệt xoay quanh con số 7: Đình Bắc mang áo số 7, ghi bàn ở trận tranh hạng ba; U23 Việt Nam bị gỡ hòa ở phút 90+7, trước khi thắng loạt luân lưu với tỷ số 7-6; trong trận đấu diễn ra vào thứ 7. “Một sự trùng hợp đến lạ”, nhiều tài khoản nhận xét.

Nguyễn Đình Bắc có một kiến tạo thành bàn, cú sút phạt ghi bàn ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC.

Không ít ý kiến còn liên tưởng bàn thắng của Đình Bắc với cú sút phạt “cầu vồng tuyết” kinh điển của Quang Hải tại Thường Châu năm 2018. “Khoảnh khắc này sẽ tiếp nối ký ức đẹp ấy trong lòng người hâm mộ Việt Nam”, một bình luận viết. Thậm chí, có CĐV gọi vui pha lập công này là cú sút "ĐB", như một dấu ấn riêng được lưu lại trong lịch sử U23 Việt Nam.

Bàn thắng được AFC vinh danh không chỉ tôn vinh khoảnh khắc cá nhân xuất sắc của Đình Bắc, mà còn góp phần khắc họa tinh thần quả cảm, không bỏ cuộc của U23 Việt Nam trên hành trình giành huy chương đồng châu lục.

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tranh huy chương đồng VCK U23 châu Á 2026 trên sân thi đấu đầy áp lực. Trận đấu diễn ra kịch tính với tinh thần cống hiến cao của cả hai đội. U23 Việt Nam hai lần vượt lên dẫn trước nhờ cú dứt điểm quyết đoán của Nguyễn Quốc Việt (30’) và pha đá phạt đẳng cấp của Nguyễn Đình Bắc (71’), trong khi U23 Hàn Quốc lần lượt gỡ hòa qua các bàn của Kim Tae-won (69’) và Shin Min-Ha (90+7’), đưa trận đấu đến hai hiệp phụ rồi loạt luân lưu.

Trận đấu càng trở nên căng thẳng khi U23 Việt Nam phải thi đấu với 10 người từ phút 86 do Đình Bắc nhận thẻ đỏ, nhưng các “chiến binh sao vàng” cho thấy bản lĩnh kiên cường, bền bỉ phòng ngự đến hết 120 phút. Trong loạt đấu cân não, thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng với pha cản phá quyết định ở lượt sút thứ 7, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 7–6 trên chấm penalty và lần đầu giành huy chương đồng U23 châu Á trong lịch sử tham dự.