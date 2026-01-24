Ảnh chế CĐV 'thở oxy' sau trận U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc

|
Tối 23/1, rạng sáng 24/1 (giờ Việt Nam), người hâm mộ được chứng kiến một trận đấu nghẹt thở của U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Hai đội nhập cuộc thận trọng song nhanh chóng tìm kiếm những cơ hội ghi bàn vào lưới đối phương. Các "chiến binh sao vàng" được nhận xét đã lấy lại tinh thần tốt sau trận thua U23 Trung Quốc ở bán kết. Ảnh: Troll bóng đá.
|
Phút thứ 30, Nguyễn Quốc Việt là người mở tỷ số cho các chàng trai áo đỏ sau pha kiến tạo từ Đình Bắc. Ngay sau bàn thắng, nam tiền đạo giơ ký hiệu tay số 4, hướng thẳng về phía khán đài với nụ cười rạng rỡ. Đây là số áo của Hiểu Minh, cầu thủ gặp chấn thương trong trận bán kết với U23 Trung Quốc hôm 20/1. Ảnh: Vẽ vu vơ.
|
Các chàng trai áo đỏ sau đó thi đấu thăng hoa, liên tiếp tận dụng các cơ hội phản công đối thủ. Ở trận đấu này, Đình Bắc cũng được HLV Kim Sang-sik tung vào sân từ hiệp 1 và giữ băng đội trưởng, cho thấy vai trò quan trọng của anh nơi hàng công. Ảnh: Troll bóng đá.
|
Chính số 7 của U23 Việt Nam là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho các "chiến binh sao vàng" từ chấm đá phạt. Tuy nhiên, chỉ sau đó khoảng 10 phút, Đình Bắc phải rời sân vì chiếc thẻ đỏ sau tình huống ham bóng và tranh chấp quyết liệt với cầu thủ Hàn Quốc. Ảnh: Thăng fly comics.
|
Phải thi đấu với 10 người trong những phút cuối trận, U23 Việt Nam để U23 Hàn Quốc ghi bàn gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn khoảng 30 giây. Sức ép lớn đặt lên vai các cầu thủ khi tiếp tục phải thi đấu kém người trong hai hiệp phụ. Ảnh: Tùm lum chuyện.
|
Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Việt Nam cho rằng 30 phút hiệp phụ là những phút kịch tính nhất trận tranh huy chương đồng, khiến không ít người căng thẳng như muốn "thở oxy". U23 Hàn Quốc liên tục dồn ép về phía khung thành của thủ môn Cao Văn Bình song anh đã xuất sắc cản phá các pha bóng hiểm. Ảnh: Vẽ vu vơ.
|
10 cầu thủ U23 Việt Nam đã cầm cự được sau hai hiệp phụ, khiến trận đấu phải phân thắng thua trên chấm luân lưu. Sự quả cảm, kiên cường của các cầu thủ nhận lời tán dương, thán phục từ người hâm mộ. Ảnh: Troll bóng đá.
|
Cuối cùng, Thanh Nhàn là thực hiện thành công cú đá cuối cùng trong loạt sút luân lưu, chính thức mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Sau hơn 120 phút chiến đấu quả cảm, chiến thắng này của các "chiến binh sao vàng" khiến người hâm mộ như vỡ òa trong hạnh phúc. Ảnh: Troll bóng đá.
Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở
Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.