Chân dung thủ môn Cao Văn Bình giúp U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc

|
Xuất sắc cản phá thành công quả sút thứ 7 trong loạt sút luân lưu từ đối thủ Hàn Quốc, thủ thành mang áo số 23 mang về chiến thắng cho những "chiến binh sao vàng". Cả sân vận động ở Saudi Arabia và hàng triệu người hâm mộ nước nhà vỡ òa hạnh phúc sau những phút giây nghẹt thở. Ảnh: Cao Van Binh/Facebook.
|
Trong suốt trận đấu, Cao Văn Bình có nhiều pha cứu thua xuất thần. Phút 26, U23 Hàn Quốc mới có cơ hội đầu tiên. Sau một pha phối hợp trong vùng cấm, số 12 tung cú sút căng nhưng vẫn bị Cao Văn Bình, thủ môn số 2 của U23 Việt Nam, đổ người cản phá. Trong khi Trung Kiên chiếm sóng suốt từ vòng bảng đến trận bán kết với vai trò bắt chính, Văn Bình gây bất ngờ khi nhận nhiệm vụ "gác đền". Ảnh: Cao Van Binh/Facebook.
|
Trên mạng xã hội, fan bóng đá dành lời khen khi anh đã có những pha cản phá ấn tượng dù không có chiều cao lý tưởng như đàn anh Trung Kiên. Cao Văn Bình không phải gương mặt xa lạ khi từng cùng tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Ảnh: Cao Van Binh/Facebook.
|
Cao Văn Bình quê ở huyện Diễn Châu cũ (tỉnh Nghệ An) và hiện thi đấu cho CLB Sông Lam Nghệ An. Anh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là hai cầu thủ đồng hương trong đội hình U23 Việt Nam thi đấu ở Saudi Arabia. Ảnh: Cao Van Binh/Facebook.
|
Tháng 3/2025, Cao Văn Bình được trao danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" tại giải giao hữu CFA Team China 2025. Người gác đền sinh năm 2005 vượt qua nhiều đồng nghiệp xuất sắc khác như Yu Jinyong (Trung Quốc), Sayyotov (Uzbekistan) và Lim Jun-sub (Hàn Quốc). Ảnh: Cao Van Binh/Facebook.
|
Với chiều cao 1,83 m, không quá lý tưởng trong vai trò thủ môn, Cao Văn Bình vẫn nhận được sự đánh giá cao khi có khả năng phản xạ tốt và lối thi đấu chắc chắn. Bằng chứng là trong trận đấu với U23 Hàn Quốc tối 23/1, thủ thành 21 tuổi đã có những pha xử lý nhanh nhạy, đảm bảo an toàn cho khung thành. Ảnh: SLNA/Facbook.
|
Với gương mặt điển trai, hình thể tốt, Cao Văn Bình được nhiều fan gọi bằng biệt danh "nam thần thế hệ mới" của làng bóng đá. Anh chàng khá kín tiếng trên mạng xã hội. Đa số hình ảnh được anh chia sẻ đều liên quan đến tập luyện và thi đấu. Ảnh: Cao Van Binh/Facebook.
