Chân dung thủ môn Cao Văn Bình giúp U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc

Trong suốt trận đấu, Cao Văn Bình có nhiều pha cứu thua xuất thần. Phút 26, U23 Hàn Quốc mới có cơ hội đầu tiên. Sau một pha phối hợp trong vùng cấm, số 12 tung cú sút căng nhưng vẫn bị Cao Văn Bình, thủ môn số 2 của U23 Việt Nam, đổ người cản phá. Trong khi Trung Kiên chiếm sóng suốt từ vòng bảng đến trận bán kết với vai trò bắt chính, Văn Bình gây bất ngờ khi nhận nhiệm vụ "gác đền". Ảnh: Cao Van Binh/Facebook.