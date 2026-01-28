Thủ môn Cao Văn Bình khoe 'gia tài' sau khi trở về từ VCK U23 châu Á

|
Sau VCK U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia, Cao Văn Bình tranh thủ những ngày nghỉ ngắn ngày trở về thăm gia đình. Trong trận đấu tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc, thủ thành thuộc biên chế SLNA thành công cản phá cú sút thứ 7 của đối phương, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng.
Trong ngôi nhà nhỏ ở xã Diễn Châu (Nghệ An), những chiếc huy chương, bằng khen, đồ lưu niệm được Cao Văn Bình nâng niu, lưu giữ cẩn thận và treo kín bức tường.
Bộ sưu tập huy chương quý giá gắn liền với những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp của Văn Bình. Trên bức tường nhỏ là tất cả danh hiệu từ đấu trường quốc nội tới các giải đấu quốc tế, từ những giải bóng đá nhi đồng, bóng đá phong trào và cả bóng đá chuyên nghiệp mà thủ thành sinh năm 2005 tham dự.
Tấm HCĐ và linh vật ở kỳ SEA Games 32 trên đất Campuchia năm 2023. Ở trận tranh hạng 3 của kỳ đại hội đó, U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar với tỷ số 3-1. Giải này, thủ thành khoác áo SLNA nằm ở danh sách dự phòng, bổ sung trong trường hợp hai thủ môn chính Quan Văn Chuẩn và Đoàn Huy Hoàng gặp chấn thương.
Tấm HCV SEA Games 33 danh giá và tấm HCĐ U23 châu Á được Cao Văn Bình treo trang trọng ở chính giữa. Theo chia sẻ của thủ thành sinh năm 2005, đây là hai tấm huy chương quý giá nhất khi anh còn ở độ tuổi "U".
Những chiếc thẻ thi đấu ở các giải quốc tế cũng được Cao Văn Bình giữ lại. Với Văn Bình, mỗi giải đấu qua đi đều là một thước phim quý giá ghi lại tuổi trẻ đầy khao khát và cháy bỏng.
Những chiếc áo đấu được Cao Văn Bình "khoe" ở phòng khách.
Cúp, găng tay tượng trưng được anh lưu giữ cẩn thận. Đây cũng là những món đồ lưu niệm đã đồng hành cùng Văn Bình trong nhiều năm tháng đã qua.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Văn Bình cho biết, trở về sau thành công của U23 châu Á, anh sẽ nỗ lực để đóng góp cho SLNA ở đấu trường quốc nội. Anh hy vọng sẽ được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở những lần hội quân tiếp theo. Là 1 trong 3 thủ môn của U23 Việt Nam (bên cạnh Nguyễn Tân và Phạm Đình Hải) còn đủ tuổi ở kỳ SEA Games và U23 châu Á tiếp theo, Cao Văn Bình đặt mục tiêu sẽ giành suất bắt chính ở hai giải đấu này.
