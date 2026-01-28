Thủ môn Cao Văn Bình khoe 'gia tài' sau khi trở về từ VCK U23 châu Á

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Văn Bình cho biết, trở về sau thành công của U23 châu Á, anh sẽ nỗ lực để đóng góp cho SLNA ở đấu trường quốc nội. Anh hy vọng sẽ được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở những lần hội quân tiếp theo. Là 1 trong 3 thủ môn của U23 Việt Nam (bên cạnh Nguyễn Tân và Phạm Đình Hải) còn đủ tuổi ở kỳ SEA Games và U23 châu Á tiếp theo, Cao Văn Bình đặt mục tiêu sẽ giành suất bắt chính ở hai giải đấu này.