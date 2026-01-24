Cơ bụng 6 múi của Văn Bình gây chú ý

Sau khi có màn trình diễn ấn tượng ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á, cái tên Cao Văn Bình nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Đoạn clip "bắt trend" gây chú ý của Văn Bình và bạn bè.

Không chỉ dừng lại ở những gì thể hiện trên sân, thủ môn trẻ này khiến cộng đồng mạng chú ý khi loạt hình ảnh, video đời thường trên trang cá nhân được chia sẻ trở lại với tốc độ nhanh chóng.

Sau trận đấu, lượng người theo dõi trang cá nhân của Văn Bình tăng đáng kể. Nhiều cổ động viên tìm xem lại các đoạn clip anh đăng tải trước đó, chủ yếu là khoảnh khắc vui nhộn cùng bạn bè, đồng đội khi tham gia các trào lưu nổi tiếng trên mạng xã hội. Văn Bình được nhận xét cởi mở, thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường với phong cách gần gũi.

Trong số các video được chia sẻ lại nhiều nhất, đoạn clip Văn Bình đi biển và thực hiện điệu nhảy "aura farming" thu hút sự chú ý đặc biệt. Ở đó, hình ảnh thủ môn sinh năm 2005 cởi trần, để lộ thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi rõ nét nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến cho rằng thể hình ấn tượng của Văn Bình phản ánh quá trình rèn luyện nghiêm túc và ý thức giữ gìn thể trạng của một cầu thủ chuyên nghiệp. Với vị trí thủ môn, nền tảng thể lực tốt giúp anh duy trì phong độ ổn định, và là yếu tố quan trọng để đáp ứng cường độ thi đấu ngày càng cao ở các giải trẻ và trong tương lai.

Sinh năm 2005, quê Diễn Châu (Nghệ An), hiện khoác áo Sông Lam Nghệ An, Cao Văn Bình từng cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và được khen nhờ phản xạ nhanh, bắt bóng chắc. Trên mạng, anh được gọi là nam thần kín tiếng của bóng đá Việt.

Ở loạt sút luân lưu tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 rạng sáng 24/1, Văn Bình lạnh lùng bay người cản phá cú sút thứ 7 bên phía U23 Hàn Quốc góp phần mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Đây là lần đầu Văn Bình bắt chính bởi trước đó, vị trí người gác đền số một thuộc về Trần Trung Kiên.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

