Vì sao HLV Kim Sang-sik không ăn mừng?

  • Thứ bảy, 24/1/2026 10:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Kim Sang-sik không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thậm chí gương mặt để lộ nét buồn sau khi U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

HLV Kim khẽ cúi đầu khi U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc.

Khi loạt sút luân lưu khép lại, cả sân vận động King Abdullah Sport City như vỡ tung trong cảm xúc. Cầu thủ U23 Việt Nam ôm chầm lấy nhau, ban huấn luyện lao ra đường biên, khán đài rực đỏ trong những tiếng hò reo kéo dài.

Giữa khung cảnh ấy, HLV Kim Sang-sik lại lặng im. Ông không giơ tay ăn mừng, không chạy về phía các học trò, chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm lại, như đang tự khép mình trong một khoảnh khắc rất riêng.

Hình ảnh đó nhanh chóng gây chú ý. Không ít người thắc mắc vì sao người đứng đầu ban huấn luyện U23 Việt Nam lại chọn cách phản ứng khác biệt đến vậy sau một chiến thắng lịch sử. Nhưng với Kim Sang-sik, sự điềm tĩnh ấy không phải là lạnh nhạt, mà là biểu hiện của một cảm xúc nhiều tầng.

Ở phía bên kia chiến tuyến là U23 Hàn Quốc, quê hương của ông. HLV Kim trưởng thành, gắn bó suốt sự nghiệp cầu thủ lẫn những năm đầu cầm sa bàn ở quê nhà.

Chiến thắng của U23 Việt Nam đồng nghĩa với nỗi buồn của những người đồng nghiệp, những cầu thủ trẻ cùng mang dòng máu và lá cờ mà ông luôn trân trọng. Trong hoàn cảnh ấy, niềm vui khó có thể trọn vẹn.

Sự im lặng của HLV Kim vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một cử chỉ bề ngoài. Đó là sự tôn trọng, là lòng hướng về cội nguồn, và cũng là bản lĩnh của một nhà cầm quân hiểu rằng bóng đá không chỉ có thắng - thua, mà còn là cách con người đối diện với cảm xúc của chính mình.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Bỏ qua thẻ đỏ, Đình Bắc quá xuất sắc

Một chiếc thẻ đỏ không thể xóa nhòa dấu ấn đậm nét mà Nguyễn Đình Bắc tạo ra tại VCK U23 châu Á 2026

2 giờ trước

Khoảnh khắc cảm xúc của Trung Kiên dành cho Văn Bình

Khoảnh khắc Trần Trung Kiên chúc mừng Cao Văn Bình sau loạt sút luân lưu nghẹt thở trở thành một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

2 giờ trước

Vì sao U23 Việt Nam thua Trung Quốc lại hạ Hàn Quốc sau 3 ngày?

Chỉ trong vòng 72 giờ ngắn ngủi, người hâm mộ trải qua hai cung bậc cảm xúc trái ngược đến cực đại với U23 Việt Nam.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Nhung con so noi that ve hang cong U23 Viet Nam hinh anh

    Những con số nói thật về hàng công U23 Việt Nam

    23 phút trước 11:00 24/1/2026

    0

    Số liệu cho thấy U23 Việt Nam dứt điểm trúng khung thành ở mức cao, ghi 10 bàn thắng toàn giải, nhưng vẫn thiếu một mũi nhọn đủ ổn định để biến ưu thế thành khác biệt lớn.

    Hai cau thu U23 Viet Nam bi kiem tra doping hinh anh

    Hai cầu thủ U23 Việt Nam bị kiểm tra doping

    1 giờ trước 10:09 24/1/2026

    0

    AFC tiến hành kiểm tra doping Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận sau trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2026 rạng sáng 24/1.

