Vì sao HLV Kim Sang-sik không ăn mừng?

HLV Kim Sang-sik không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, thậm chí gương mặt để lộ nét buồn sau khi U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

HLV Kim khẽ cúi đầu khi U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc.

Khi loạt sút luân lưu khép lại, cả sân vận động King Abdullah Sport City như vỡ tung trong cảm xúc. Cầu thủ U23 Việt Nam ôm chầm lấy nhau, ban huấn luyện lao ra đường biên, khán đài rực đỏ trong những tiếng hò reo kéo dài.

Giữa khung cảnh ấy, HLV Kim Sang-sik lại lặng im. Ông không giơ tay ăn mừng, không chạy về phía các học trò, chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm lại, như đang tự khép mình trong một khoảnh khắc rất riêng.

Hình ảnh đó nhanh chóng gây chú ý. Không ít người thắc mắc vì sao người đứng đầu ban huấn luyện U23 Việt Nam lại chọn cách phản ứng khác biệt đến vậy sau một chiến thắng lịch sử. Nhưng với Kim Sang-sik, sự điềm tĩnh ấy không phải là lạnh nhạt, mà là biểu hiện của một cảm xúc nhiều tầng.

Ở phía bên kia chiến tuyến là U23 Hàn Quốc, quê hương của ông. HLV Kim trưởng thành, gắn bó suốt sự nghiệp cầu thủ lẫn những năm đầu cầm sa bàn ở quê nhà.

Chiến thắng của U23 Việt Nam đồng nghĩa với nỗi buồn của những người đồng nghiệp, những cầu thủ trẻ cùng mang dòng máu và lá cờ mà ông luôn trân trọng. Trong hoàn cảnh ấy, niềm vui khó có thể trọn vẹn.

Sự im lặng của HLV Kim vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một cử chỉ bề ngoài. Đó là sự tôn trọng, là lòng hướng về cội nguồn, và cũng là bản lĩnh của một nhà cầm quân hiểu rằng bóng đá không chỉ có thắng - thua, mà còn là cách con người đối diện với cảm xúc của chính mình.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

