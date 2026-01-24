Khoảnh khắc cảm xúc của Trung Kiên dành cho Văn Bình

Khoảnh khắc Trần Trung Kiên chúc mừng Cao Văn Bình sau loạt sút luân lưu nghẹt thở trở thành một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Trung Kiên chúc mừng Văn Bình sau loạt sút luân lưu cân não.

Cao Văn Bình được trao cơ hội bắt chính ở trận tranh hạng ba và tỏa sáng rực rỡ. Những pha cứu thua liên tiếp trong 120 phút cùng sự chắc chắn ở loạt luân lưu giúp U23 Việt Nam đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ U23 Hàn Quốc, qua đó giành tấm huy chương đồng.

Khi cú sút quyết định của Thanh Nhàn đưa bóng nằm gọn trong lưới, Văn Bình lập tức được các đồng đội vây quanh, và Trung Kiên là một trong những người đầu tiên tiến đến chúc mừng. Hình ảnh Trung Kiên chia vui với Văn Bình giữa vòng tay đồng đội mang nhiều ý nghĩa hơn một lời chúc mừng đơn thuần.

Trước đó, Trung Kiên bắt chính mọi trận đấu của U23 Việt Nam và trải qua không ít áp lực khi thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết. Tới trận tranh hạng 3, anh lùi lại phía sau, dõi theo và ủng hộ đồng đội trong vai trò khác.

Sự xuất hiện của Trung Kiên trong khoảnh khắc chiến thắng cho thấy tinh thần chuyên nghiệp, sự tôn trọng quyết định của ban huấn luyện và khát khao cống hiến vì tập thể.

Tấm huy chương đồng vì thế là kết tinh của cả tập thể U23 Việt Nam khi mỗi cầu thủ đều góp một phần, dù ở trên sân hay bên ngoài đường biên. Khoảnh khắc Trung Kiên chúc mừng Văn Bình phản ánh một tập thể đoàn kết, biết vượt qua áp lực, va vấp để cùng nhau đi đến thành công.

Đó cũng là hình ảnh cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang lớn lên không chỉ bằng chuyên môn, mà còn bằng tinh thần, bản lĩnh và sự sẻ chia rất đáng trân trọng.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

