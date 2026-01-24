Vì sao U23 Việt Nam thua Trung Quốc lại hạ Hàn Quốc sau 3 ngày?

Chỉ trong vòng 72 giờ ngắn ngủi, người hâm mộ trải qua hai cung bậc cảm xúc trái ngược đến cực đại với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam tạo nên chiến thắng đáng tự hào.

Từ nỗi thất vọng ê chề sau thất bại 0-3 trước Trung Quốc đến niềm vỡ òa sung sướng khi quật ngã "gã khổng lồ" Hàn Quốc để giành tấm huy chương đồng VCK U23 châu Á 2026. Điều gì đã tạo nên sự "lột xác" thần kỳ ấy? Tại sao U23 Việt Nam lại gục ngã trước một đối thủ ngang cơ nhưng lại đứng vững trước một cường quốc World Cup?

Câu trả lời không nằm ở may mắn, mà đến từ sự điều chỉnh chiến thuật bậc thầy, bài toán nhân sự táo bạo và sự khác biệt cốt lõi về tâm thế nhập cuộc.

Từ sai lầm chiến thuật đến quyết định "thay máu" dũng cảm

Thất bại trước Trung Quốc, nếu nhìn nhận một cách công bằng, là cái giá phải trả cho sự "ngây thơ" về mặt chiến thuật trên nền tảng thể lực đã cạn kiệt. Sau vòng bảng toàn thắng và hạ đối thủ mạnh UAE tại tứ kết, U23 Việt Nam bước vào bán kết với tâm thế của kẻ "cửa trên", tự tin dâng cao đội hình và muốn chơi đôi công sòng phẳng.

Chính sự hưng phấn thái quá đó đã khiến chúng ta bối rối khi Trung Quốc thay đổi lối chơi. Trung Quốc, với sự nghiên cứu kỹ lưỡng, đã làm tất cả bất ngờ khi từ bỏ phòng ngự thể hiện từ đầu giải. Họ chơi pressing khoét sâu vào những đôi chân mệt mỏi của các trụ cột đã cày ải suốt từ SEA Games. Khi trung vệ Hiểu Minh chấn thương rời sân, hệ thống phòng ngự sụp đổ dây chuyền vì không còn đủ sức bọc lót.

Nhưng chính gáo nước lạnh ấy đã giúp HLV Kim Sang-sik và các học trò tỉnh ngộ. Bước vào trận gặp Hàn Quốc, chiến lược gia 49 tuổi đã thực hiện một "canh bạc" khiến giới chuyên môn sững sờ: Thay tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát. Đây không phải là hành động buông xuôi, mà là nước cờ cao tay để giải quyết bài toán "hết pin".

Những đôi chân rệu rã được thay thế bằng những "kép phụ" khao khát thể hiện như Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận hay Nguyễn Quốc Việt. Sự thay đổi này mang lại hai hiệu quả tức thì. Trước hết, về thể chất, U23 Việt Nam có đủ sức để đeo bám, tranh chấp tay đôi với những cầu thủ to cao của Hàn Quốc suốt 120 phút, điều mà đội hình chính trước đó khó có thể làm được.

Thứ hai, về lối chơi, U23 Việt Nam trở về với sự thực dụng trần trụi. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chấp nhận cầm bóng vỏn vẹn 24%, "dựng xe bus" trước khung thành và chỉ tung ra những cú đấm quyết định từ phản công hay tình huống cố định.

Bàn thắng của Quốc Việt đến từ pha phản công mẫu mực và cú sút phạt của Đình Bắc cho thấy sự hiệu quả tối đa dù số cơ hội (xG) là cực thấp. Cả trận U23 Việt Nam chỉ có 5 lần dứt điểm với xG là 0,24 nhưng có 3 lần sút trúng đích với xGOT là 0,73 nhưng ghi được 2 bàn. Đó là sự chuyển dịch từ lối đá "phiêu lưu" sang "xù xì nhưng lỳ lợm".

U23 Việt Nam đã lấy lại chất lửa trong lối chơi trước Hàn Quốc.

Bản lĩnh trong thế dựa chân tường

Yếu tố thứ hai, và cũng quan trọng không kém, chính là sự tương phản về động lực thi đấu giữa Việt Nam và hai đối thủ. Trung Quốc ở bán kết mang trong mình khát khao tột độ để khẳng định vị thế, họ đá "tới cùng" để vào chung kết.

Ngược lại, U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba lại mang tâm lý của kẻ cửa trên bất mãn. Với bóng đá xứ kim chi, việc không vào được chung kết là một nỗi đau, khiến trận tranh hạng ba trở nên vô vị.

Thực tế trên sân đã chứng minh, Hàn Quốc cầm bóng tới 76% nhưng lối đá thiếu đi sự sắc sảo và "máu lửa" cần thiết để kết liễu trận đấu. Họ chơi bóng với khí thế áp đảo nhưng dễ mất bình tĩnh khi vấp phải sự kháng cự kiên cường của Việt Nam, sự nóng vội đã thay thế cho sự điềm tĩnh.

Hàn Quốc dứt điểm đến 32 lần nhưng xG chỉ đạt 1,83. Nói cách khác, mỗi cú dứt điểm của Hàn Quốc ở vị trí chỉ đạt 5,7% cơ hội ghi bàn. Con số đó thấp có thể do bế tắc do tấn công nhưng cũng có thể thấy họ không chịu chắt chiu cơ hội mà luôn nghĩ cơ hội nhiều vô số, cứ dứt điểm “thoải mái”.

Ngược lại, U23 Việt Nam bị dồn vào thế chân tường. Thất bại 0-3 trước đó đã chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ. Họ ra sân không chỉ để giành huy chương, mà để chuộc lỗi với người hâm mộ.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét nhất khi đội chỉ còn chơi với 10 người sau thẻ đỏ của Đình Bắc. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, thay vì vỡ trận như trước Trung Quốc, 10 cầu thủ còn lại siết chặt với nhau tạo thành một khối bê tông vững chắc, với điểm tựa là thủ môn Cao Văn Bình thi đấu rất tỉnh táo.

Có thể nói, trận thắng Hàn Quốc không phải là sự ngẫu nhiên mà được đúc kết từ thất bại trước Trung Quốc. Đó là chiến thắng của sự "biết mình biết ta". Nếu trận thua Trung Quốc là bài học đắt giá về việc định vị bản thân sai lầm, thì chiến thắng trước Hàn Quốc là minh chứng cho thấy: Khi bóng đá Việt Nam rũ bỏ áp lực, chơi đúng sở trường phòng ngự phản công và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, chúng ta đủ sức quật ngã bất kỳ gã khổng lồ nào của châu lục.

