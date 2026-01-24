Thanh Nhàn quá tự tin

Rạng sáng 24/1, Nguyễn Thanh Nhàn tiếp tục trở thành người hùng khi thực hiện thành công quả penalty quyết định giúp U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

Nụ cười của Thanh Nhàn khi bóng còn chưa bay vào lưới.

Khoảnh khắc Nguyễn Thanh Nhàn bước lên chấm luân lưu ở lượt sút quyết định trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc. Đó là màn đấu trí đỉnh cao giữa bản lĩnh cầu thủ trẻ Việt Nam và thủ môn Hwang Jae-yun bên phía Hàn Quốc.

Trong 6 lượt sút trước đó, thủ môn U23 Hàn Quốc thể hiện sự nhất quán gần như tuyệt đối khi liên tục đổ người sang bên phải. Dù không cản phá được cú đá nào, cách lựa chọn ấy tạo ra áp lực tâm lý rõ rệt. Chính chuỗi hành động lặp lại ấy khiến lượt sút thứ 7 trở thành thời khắc mang tính đánh cược.

Ở khoảnh khắc quyết định, Jae-yun bất ngờ đổi hướng, đổ người sang trái. Nhưng Nguyễn Thanh Nhàn không đi theo lối mòn. Với sự tự tin và bản lĩnh hiếm thấy, tiền đạo của U23 Việt Nam bình tĩnh đưa bóng vào phần khung thành vừa bị bỏ trống. Ngay khi bóng rời khỏi chân, thậm chí chưa đi vào khung thành, Thanh Nhàn lập tức mỉm cười khi thoáng thấy thủ môn U23 Hàn đổ sang trái.

Cú đá lạnh lùng ấy khép lại loạt luân lưu với chiến thắng 7-6 cho U23 Việt Nam, mở ra khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc trên sân. Một lần nữa, Thanh Nhàn trở thành nhân chứng lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại SEA Games 33, anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định giúp U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2. Ở trận tranh hạng 3, Thanh Nhàn lại ghi bàn quyết định để mang về tấm huy chương đồng cho U23 Việt Nam.

Từ chấm 11 mét ở đấu trường châu lục, Thanh Nhàn tiếp tục cho thấy bản lĩnh, sự tự tin và cái đầu lạnh ở thời khắc then chốt.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

