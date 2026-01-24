Thủ môn Trung Kiên nói về vấp ngã

Thủ môn Trần Trung Kiên khẳng định U23 châu Á là giải đấu đáng nhớ, đồng thời mang lại bài học quý giá trên con đường trưởng thành.

Chia sẻ của Trung Kiên sau khi giải đấu khép lại.

Trên trang cá nhân, Trung Kiên có những chia sẻ chân thành sau khi giải đấu khép lại. Thủ môn sinh năm 2003 cảm ơn người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì sự đồng hành và ủng hộ không ngừng trong suốt chặng đường vừa qua. Anh tiếc nuối khi đội tuyển chưa thể mang lại niềm vui trọn vẹn như kỳ vọng, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận thiếu sót của bản thân.

"Bóng đá không chỉ là một giải đấu, mà là cả cuộc đời của tôi. Những vấp ngã hôm nay sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chặng đường phía trước", Trung Kiên nhấn mạnh. Với anh, giải U23 châu Á 2026 không chỉ khép lại bằng một tấm huy chương, mà còn mở ra một hành trình mới, nơi bản lĩnh, khát vọng và sự trưởng thành sẽ được tôi luyện qua từng thử thách.

Bên dưới những dòng chia sẻ ấy, đông đảo người hâm mộ để lại lời động viên dành cho Trung Kiên. Nhiều ý kiến cho rằng trước mắt Trung Kiên vẫn còn một tương lai rất dài để rèn giũa bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm và trở lại mạnh mẽ hơn, như cách nhiều cầu thủ hàng đầu từng trưởng thành sau những thử thách đầu đời.

Ở trận bán kết thua 0-3 U23 Trung Quốc, Trung Kiên chưa có được màn thể hiện như kỳ vọng. Tới trận tranh hạng 3, ban huấn luyện đưa ra sự điều chỉnh nhân sự khi trao cơ hội bắt chính cho Cao Văn Bình. Quyết định ấy phát huy hiệu quả khi Văn Bình thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc.

Trong bức tranh chung ấy, vai trò của Trung Kiên không bị lãng quên, bởi với một cầu thủ trẻ, những lần va vấp luôn là một phần tất yếu của quá trình phát triển. Với sự điềm tĩnh và cầu thị, Trung Kiên cho thấy hình ảnh của một cầu thủ trẻ dám đối diện với khó khăn, sẵn sàng đứng dậy sau va vấp để hướng tới tương lai mạnh mẽ hơn cùng bóng đá Việt Nam.

