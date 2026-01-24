Giải đấu để đời của Nhật Minh

Nhật Minh trở thành trụ cột trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik, góp công vào vị trí thứ ba chung cuộc của U23 Việt Nam tại VCK năm nay.

Nhật Minh ghi dấu ấn ở giải năm nay. Ảnh: FBNV

Trong trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc rạng sáng 24/1, Nhật Minh đã có màn trình diễn xuất sắc, trở thành điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự U23 Việt Nam trước sức ép nghẹt thở từ đối thủ hàng đầu châu lục.

Theo thống kê từ Soccerway, trung vệ sinh năm 2003 có tới 16 lần giải nguy trong vòng cấm địa, bao gồm phá bóng, đánh đầu cản phá và trực tiếp ngăn chặn các cú dứt điểm nguy hiểm. Con số này cho thấy tần suất hoạt động dày đặc cũng như tầm ảnh hưởng rõ rệt của Nhật Minh trong suốt 120 phút thi đấu căng thẳng.

Trong bối cảnh bộ đôi trung vệ Hiểu Minh và Lý Đức không thể ra sân vì những lý do khác nhau, HLV Kim Sang-sik buộc phải điều chỉnh nhân sự nơi hàng thủ. Nhật Minh được kéo từ vị trí lệch trái vào đá trung tâm hàng phòng ngự, vai trò đòi hỏi sự tỉnh táo, khả năng đọc tình huống và bản lĩnh lớn trước sức ép liên tục.

Dù không có nhiều điều kiện để phát huy khả năng chuyền bóng vốn là điểm mạnh, Nhật Minh vẫn chơi nỗ lực và suýt cùng U23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc trong 90 phút thi đấu.

Nhật Minh mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Trước U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng tới 76% và tung ra hơn 30 cú dứt điểm, hàng thủ U23 Việt Nam phải làm việc trong trạng thái báo động liên tục. Trong bối cảnh đó, Nhật Minh nổi bật với lối chơi lăn xả, quyết đoán nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết.

Không chỉ gây ấn tượng ở khía cạnh phòng ngự, Nhật Minh còn thể hiện bản lĩnh trên chấm luân lưu. Ở lượt sút thứ năm mang tính quyết định, trung vệ này thực hiện cú đá lạnh lùng, qua đó góp công lớn giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6.

Đáng chú ý, Nhật Minh là một trong số rất ít cầu thủ của U23 Việt Nam không bỏ lỡ bất kỳ phút thi đấu nào tại VCK U23 châu Á 2026. Sự bền bỉ, ổn định và tinh thần thi đấu không khoan nhượng của anh là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành vượt bậc của thế hệ cầu thủ trẻ.

Với những gì đã thể hiện, Nhật Minh không chỉ là phát hiện lớn của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay, mà còn được xem là ứng viên sáng giá cho suất lên tuyển quốc gia trong tương lai.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.