Kế hoạch trở về nước của U23 Việt Nam

  • Thứ bảy, 24/1/2026 07:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

U23 Việt Nam sẽ chia làm hai nhóm trở về nước trong các ngày 24 và 25/1, khép lại giải đấu đáng nhớ và mở ra chặng đường mới cho lứa cầu thủ trẻ giàu triển vọng.

U23 Việt Nam có hành trình đáng nhớ tại Saudi Arabia.

Theo kế hoạch, nhóm đầu tiên gồm 26 thành viên sẽ di chuyển theo hành trình Doha - Hà Nội, dự kiến hạ cánh tại ga quốc tế sân bay Nội Bài lúc 19h45 ngày 24/1. Nhóm còn lại sẽ về nước trên chuyến bay đến Hà Nội vào lúc 6h55 sáng 25/1, cũng tại sân bay Nội Bài.

Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam giành huy chương tại giải U23 châu Á, sau cột mốc Á quân năm 2018, tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường khu vực và châu lục.

HLV Kim Sangs-sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ. Trước thềm Tết Nguyên đán, ông chúc người hâm mộ một năm mới an lành và mong các cầu thủ sớm được nghỉ ngơi, hồi phục để chuẩn bị cho những chặng đường tiếp theo.

Ngay sau trận tranh hạng ba nghẹt thở với U23 Hàn Quốc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, thay mặt Ban Chấp hành, đã trực tiếp gửi lời chúc mừng và biểu dương thành tích xuất sắc của toàn đội.

Theo đánh giá của người đứng đầu VFF, chiến thắng là minh chứng rõ nét cho tinh thần thi đấu quả cảm, sự tiến bộ vượt bậc và bản lĩnh ngày càng vững vàng của bóng đá trẻ Việt Nam trên sân chơi châu lục. VFF quyết định thưởng nóng 2 tỷ đồng cho thành tích giành hạng 3 U23 châu Á 2026.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Lạ lùng U23 Việt Nam

Bóng đá không phải lúc nào cũng đứng về phía kẻ áp đảo thế trận. Đôi khi, nó thưởng công cho những đội biết chịu đựng, kiên nhẫn và lạnh lùng đúng lúc, như cách U23 Việt Nam hạ U23 Hàn Quốc 7-6 sau loạt luân lưu.

2 giờ trước

HLV Kim Sang-sik: 'U23 Việt Nam thi đấu quả cảm'

Rạng sáng 24/1, HLV Kim Sang-sik nói về tình huống Đình Bắc bị đuổi và tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam sau trận cầu căng thẳng với U23 Hàn Quốc.

6 giờ trước

U23 Hàn Quốc giữ bóng 76% nhưng không thể thắng Việt Nam

Dù áp đảo gần như toàn diện về mặt thống kê, U23 Hàn Quốc vẫn không thể khuất phục U23 Việt Nam trong 120 phút thi đấu tại trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026, diễn ra rạng sáng 24/1.

6 giờ trước

