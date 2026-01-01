U23 Hàn Quốc giữ bóng 76% nhưng không thể thắng Việt Nam

Dù áp đảo gần như toàn diện về mặt thống kê, U23 Hàn Quốc vẫn không thể khuất phục U23 Việt Nam trong 120 phút thi đấu tại trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026, diễn ra rạng sáng 24/1.

U23 Hàn Quốc giữ bóng nhiều nhưng dứt điểm không tốt. Ảnh: AFC

Thống kê của AFC sau trận cho thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa hai đội. U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ lên tới 76% cả trận, trong khi U23 Việt Nam chỉ cầm bóng 24%.

Đội bóng xứ kim chi cũng tung ra tới 32 cú dứt điểm, gấp hơn sáu lần so với con số 5 pha dứt điểm của các học trò HLV Kim Sang-sik. Trong số đó, U23 Hàn Quốc có 12 lần sút trúng đích, còn U23 Việt Nam chỉ có 3. Dù vậy, Hàn Quốc chỉ ghi được 2 bàn.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cũng phản ánh rõ thế trận một chiều dành cho U23 Hàn Quốc. Đội bóng áo đen đạt xG 1,83, vượt xa con số 0,24 của U23 Việt Nam.

U23 Hàn Quốc liên tục gây sức ép, dồn ép thầy trò HLV Kim Sang-sik trong phần lớn thời gian, đặc biệt ở hiệp hai và hai hiệp phụ, khi thể lực của các cầu thủ Việt Nam đã suy giảm rõ rệt.

Ngoài ra, U23 Hàn Quốc còn thể hiện sự vượt trội với 9 quả phạt góc được hưởng, trong khi U23 Việt Nam không có nổi một tình huống đá phạt góc nào. Khả năng luân chuyển bóng của đại diện Đông Á cũng tỏ ra vượt trội, thể hiện qua gần 900 đường chuyền, với tỷ lệ chính xác 90%. Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam chỉ thực hiện chưa đầy 300 đường chuyền, đạt độ chính xác khoảng 70%.

U23 Hàn Quốc (đen) gây thất vọng. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, bóng đá không chỉ được quyết định bằng các con số. Dù chịu sức ép nghẹt thở, U23 Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và sự kỷ luật trong phòng ngự. Đặc biệt, thủ môn Cao Văn Bình đã có một ngày thi đấu xuất thần với 10 pha cứu thua, góp phần giữ tỷ số hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu.

Sự bế tắc của U23 Hàn Quốc trong khâu dứt điểm, cùng khả năng tận dụng cơ hội hạn chế, khiến mọi ưu thế về thế trận không thể chuyển hóa thành chiến thắng. Trên chấm luân lưu, bản lĩnh và sự lạnh lùng đã giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 7-6, khép lại trận đấu theo cách đầy cảm xúc.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

