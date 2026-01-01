HLV U23 Hàn Quốc nói gì khi thua U23 Việt Nam?

Rạng sáng 24/1, HLV Lee Min-sung không giấu được sự thất vọng sau thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

HLV Lee Min-sung thừa nhận U23 Hàn Quốc còn non nớt.

Trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân này khẳng định vấn đề của U23 Hàn Quốc không nằm ở tinh thần hay thế trận, mà ở sự thiếu bình tĩnh và độ hoàn thiện trong cách chơi ở những thời điểm quyết định.

HLV Lee Min-sung thẳng thắn nhìn nhận: "Tôi thật sự thấy rất tiếc. Đáng lẽ chúng tôi cần thi đấu bình tĩnh hơn. Khi đối thủ chỉ còn 10 người, chúng tôi nên xử lý trận đấu tốt hơn, đặc biệt là về mặt kỹ thuật. Nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó".

Theo HLV trưởng U23 Hàn Quốc, việc không tận dụng được lợi thế hơn người phản ánh rõ sự non nớt của đội bóng trẻ này. Ông cho rằng các học trò vẫn còn thiếu khả năng kiểm soát nhịp độ, cũng như sự chính xác trong các pha xử lý cuối cùng, dẫn tới việc để trận đấu trôi theo kịch bản bất lợi.

Nhà cầm quân sinh năm 1973 cũng bày tỏ sự chưa hài lòng với hàng phòng ngự khi dễ bị thủng lưới. Dù vậy, HLV Lee Min-sung vẫn nhìn thấy những tín hiệu tích cực trong hành trình của U23 Hàn Quốc tại giải. Ông nhắc lại các trận đấu tương đối tốt trước U23 Lebanon hay U23 Australia, nơi đội bóng của ông đã giành được kết quả khả quan.

Thất bại trước U23 Việt Nam khép lại giải đấu với vị trí thứ 4 cho U23 Hàn Quốc, đồng thời để lại nhiều bài học quan trọng cho hành trình phát triển của lứa cầu thủ trẻ này trong tương lai.

Ở trận tranh hạng 3, U23 Việt Nam 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa. Trong thế trận chỉ còn 10 người, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đứng vững sau 120 phút và thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

