Lý do U23 Hàn Quốc thua Việt Nam

Theo AFC, U23 Hàn Quốc thất bại trước U23 Việt Nam không vì lép vế thế trận, mà do thiếu bản lĩnh ở thời khắc quyết định.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Trên sân King Abdullah Sports City rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam nhập cuộc với cách tiếp cận rõ ràng. Đó là phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái nhanh và khai thác tối đa những khoảng trống hiếm hoi.

Sự chủ động ấy được cụ thể hóa ở phút 30, khi Nguyễn Quốc Việt mở tỷ số sau một pha phối hợp mẫu mực. Đây là tình huống mà AFC đánh giá là "đòn đánh có độ chính xác cao, phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam".

U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng tốt hơn và trung thành với lối chơi ban bật ngắn, nhưng gặp khó trước hàng thủ tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Ngay cả khi gỡ hòa nhờ Kim Tae-won, đội bóng Đông Á vẫn không duy trì được sự ổn định cần thiết.

Chỉ hai phút sau, họ tiếp tục để thủng lưới từ cú đá phạt đẳng cấp của Nguyễn Đình Bắc. AFC cho rằng khoảnh khắc này "làm thay đổi hoàn toàn cán cân tâm lý".

Sau đó, việc Đình Bắc bị truất quyền thi đấu cuối trận giúp Hàn Quốc có lợi thế hơn người. Dù vậy, chính sự nôn nóng lại khiến họ trả giá. Bàn gỡ muộn của Shin Min-ha chỉ giúp kéo trận đấu vào hiệp phụ, khi U23 Hàn Quốc tạo sức ép lớn nhưng liên tục vấp phải sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình.

Theo AFC, khác biệt lớn nhất nằm ở loạt luân lưu. Trong khi các cầu thủ Việt Nam giữ được sự lạnh lùng, thì cú sút hỏng của Bae Hyun-seo đã khép lại hy vọng của Hàn Quốc. Pha cản phá quyết định của Cao Văn Bình, trước khi Nguyễn Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 7-6, là minh chứng cho bản lĩnh và tinh thần thép của U23 Việt Nam.

Một trận đấu cân não, nhưng chiến thắng thuộc về đội biết tận dụng thời khắc. Đó là lý do U23 Việt Nam đứng trên U23 Hàn Quốc, theo cách phân tích từ AFC.