Khoảnh khắc gây sốt của cầu thủ U23 Việt Nam

Rạng sáng 24/1, biểu cảm của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt gây chú ý khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

Khoảnh khắc gây sốt của Quốc Việt.

Khoảnh khắc của Nguyễn Quốc Việt trên băng ghế dự bị ở thời điểm U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 trở thành hình ảnh được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đó là lát cắt cảm xúc rất thật, phản ánh rõ áp lực khắc nghiệt mà các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam phải đối mặt trong một cuộc so tài đỉnh cao kéo dài tới 120 phút.

Khi đồng hồ chỉ sang phút bù giờ cuối cùng, cú dứt điểm của Shin Min-Ha đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, đẩy U23 Việt Nam vào thế bất lợi cả về thể lực lẫn tinh thần. Trên khán đài và trước màn hình, người hâm mộ nín thở. Còn trên băng ghế dự bị, Quốc Việt lặng người, ánh mắt dõi theo sân cỏ với vẻ căng thẳng, lo âu hiện rõ. Máy quay bắt trọn khoảnh khắc ấy, và chỉ ít phút sau, hình ảnh phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều cổ động viên chia sẻ bức ảnh kèm những dòng bình luận xúc động, xem đó là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu đến cùng của U23 Việt Nam. Sự lan tỏa mạnh mẽ cho thấy cảm xúc mà đội tuyển mang lại không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở những khoảnh khắc rất đời, rất người.

Sau cùng, U23 Việt Nam vẫn đứng vững trong hiệp phụ và bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu để giành chiến thắng 7-6. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khoảnh khắc căng thẳng trên băng ghế dự bị trước đó càng trở nên đáng nhớ, như một điểm nhấn cảm xúc cho hành trình kiên cường của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải đấu năm nay.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.