U23 Việt Nam khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng màn trình diễn đầy thuyết phục trước U23 Hàn Quốc, đối thủ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và truyền thống.

U23 Việt Nam thắng đối thủ trong loạt luân lưu.

Rạng sáng 24/1, dù chỉ là trận tranh hạng ba, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn chơi quyết tâm và có thắng lợi trên chấm luân lưu với tỷ số 7-6. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ Việt Nam.

Không hề tỏ ra lép vế hay run sợ trước đối thủ, U23 Việt Nam gây bất ngờ khi đá sòng phẳng với Hàn Quốc trong suốt 120 phút thi đấu. Trước một đối thủ giàu thể lực, tốc độ và tổ chức tốt, đội bóng áo đỏ không hề co cụm phòng ngự mà chủ động tranh chấp, sẵn sàng đẩy cao đội hình khi có cơ hội.

Thế trận cân bằng được duy trì trong phần lớn thời gian, thậm chí U23 Việt Nam còn tạo ra nhiều tình huống khiến hàng thủ đối phương lúng túng.

U23 Việt Nam đá sòng phẳng với Hàn Quốc.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của trận đấu đến từ cách dùng người của HLV Kim Sang-sik. So với thất bại 0-3 ở bán kết trước U23 Trung Quốc, chiến lược gia người Hàn Quốc đã mạnh dạn thay đổi tới 7 vị trí trong đội hình xuất phát.

Quyết định xoay tua này không chỉ giúp U23 Việt Nam đảm bảo thể lực, mà còn mang đến làn gió mới trong lối chơi. Các cầu thủ được trao cơ hội đã thi đấu tự tin, quyết liệt và tuân thủ tốt đấu pháp chiến thuật, qua đó gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam thậm chí suýt giành chiến thắng ngay trong 90 phút thi đấu nếu không bị gỡ hòa ở những phút cuối hiệp hai. Dù vậy, khi bước vào loạt sút luân lưu, thầy trò HLV Kim thể hiện bản lĩnh khi không sút hỏng lần nào, qua đó có chiến thắng 7-6 và giành hạng ba chung cuộc tại giải năm nay.

U23 Việt Nam làm đảo lộn mọi dự đoán của dư luận khi phải gặp Hàn Quốc, đối thủ sừng sỏ tại khu vực. Vị trí thứ ba chung cuộc của U23 Việt Nam cũng gây bất ngờ lớn, nhưng cũng là phần thưởng xứng đáng của đội bóng áo đỏ sau một giải đấu đáng nhớ.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.