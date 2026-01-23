Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do Đình Bắc bị thẻ đỏ

  • Thứ sáu, 23/1/2026 23:55 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Tối 23/1, Nguyễn Đình Bắc bị truất quyền thi đấu sau tình huống vào bóng nguy hiểm với cầu thủ U23 Hàn Quốc.

Dinh Bac anh 1

Pha vào bóng nguy hiểm của Đình Bắc.

Bi kịch đến ở phút 86. Trong một pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, Đình Bắc ham bóng và có động tác vào bóng bằng gầm giày với cầu thủ số 6 của U23 Hàn Quốc. Trọng tài không do dự rút thẻ đỏ trực tiếp, khép lại trận đấu sớm với người hùng của U23 Việt Nam.

Chiếc thẻ đỏ này không chỉ khiến đội bóng áo đỏ phải chơi thiếu người trong những phút cuối, mà còn mở ra nguy cơ Đình Bắc đối diện án treo giò nặng. Nếu AFC xác định đây là pha vào bóng thô bạo, Đình Bắc thậm chí có thể bị cấm thi đấu lên tới 3 trận, tương tự trường hợp của Phạm Lý Đức trước đó. Một khoảnh khắc thiếu kiềm chế biến niềm vui thành nỗi lo lớn cho U23 Việt Nam.

Trận tranh hạng 3 diễn ra đúng với toan tính của HLV Kim Sang-sik. U23 Việt Nam không cần kiểm soát bóng vượt trội, chỉ chờ đợi đúng thời điểm để tung đòn quyết định. Phút 30, từ một pha lên bóng bên cánh trái, Đình Bắc thực hiện đường căng ngang chuẩn xác, tạo điều kiện để Nguyễn Quốc Việt xử lý gọn gàng rồi tung cú sút hiểm hóc mở tỷ số. Bàn thắng giúp đội bóng áo đỏ bước vào giờ nghỉ với lợi thế mong manh nhưng đầy giá trị.

Sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép bằng những pha tấn công trực diện. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững cho đến phút 69, thời điểm một thoáng mất tập trung tạo cơ hội để Kim Tae-won gỡ hòa.

Dẫu vậy, khi đối thủ còn chưa kịp ổn định lại thế trận, Đình Bắc đã lên tiếng. Từ một tình huống đá phạt sát vòng cấm, tiền đạo mang áo số 7 tung cú sút kỹ thuật vượt hàng rào, đưa U23 Việt Nam lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Minh Nghi

Đình Bắc Đình Bắc

