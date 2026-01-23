Màn ăn mừng ý nghĩa của U23 Việt Nam

Tối 23/1, Nguyễn Quốc Việt và đồng đội được cho là gửi lời nhắn tới trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sau khi ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

Hiểu Minh nở nụ cười khi được đồng đội tri ân.

Trong thế trận chặt chẽ và đầy toan tính trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 tối 23/1, U23 Việt Nam không cần quá nhiều pha hãm thành để tạo ra dấu ấn. Chỉ một khoảnh khắc chính xác, đoàn quân áo đỏ biến cơ hội hiếm hoi thành khác biệt, và biến bàn thắng ấy thành một thông điệp giàu ý nghĩa.

Phút 30, từ pha tổ chức lên bóng bên cánh trái, Nguyễn Đình Bắc tung đường chuyền ngang vừa tầm để Nguyễn Quốc Việt khống chế gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc cao khung thành. Thủ môn U23 Hàn Quốc hoàn toàn bó tay, còn U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước trong sự bùng nổ cảm xúc.

Ngay sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ Việt Nam cùng nhau giơ tay tạo hình số 4, cử chỉ đầy dụng ý như gửi đến Nguyễn Hiểu Minh. Trung vệ trẻ dính chấn thương đứt dây chằng ở trận bán kết thua U23 Trung Quốc 0-3 hôm 21/1 và không thể ra sân.

Trên khán đài, Hiểu Minh nở nụ cười rạng rỡ khi chứng kiến đồng đội dành cho mình sự tri ân đặc biệt. Ngồi bên cạnh, Phạm Lý Đức đang chịu án treo giò cũng không giấu được xúc động khi vỗ tay hưởng ứng.

Về mặt chiến thuật, U23 Việt Nam chơi phòng ngự phản công trong hiệp một. Dù chỉ kiểm soát bóng khoảng 35%, đội bóng áo đỏ vẫn giữ được sự kỷ luật và hiệu quả. U23 Hàn Quốc cầm bóng vượt trội nhưng chỉ tung ra hai cú dứt điểm trong hiệp một, với một lần đưa bóng đi trúng đích, thông số ngang bằng U23 Việt Nam.