Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Màn ăn mừng ý nghĩa của U23 Việt Nam

  • Thứ sáu, 23/1/2026 22:49 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Tối 23/1, Nguyễn Quốc Việt và đồng đội được cho là gửi lời nhắn tới trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sau khi ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

U23 Viet Nam anh 1U23 Viet Nam anh 2

Hiểu Minh nở nụ cười khi được đồng đội tri ân.

Trong thế trận chặt chẽ và đầy toan tính trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 tối 23/1, U23 Việt Nam không cần quá nhiều pha hãm thành để tạo ra dấu ấn. Chỉ một khoảnh khắc chính xác, đoàn quân áo đỏ biến cơ hội hiếm hoi thành khác biệt, và biến bàn thắng ấy thành một thông điệp giàu ý nghĩa.

Phút 30, từ pha tổ chức lên bóng bên cánh trái, Nguyễn Đình Bắc tung đường chuyền ngang vừa tầm để Nguyễn Quốc Việt khống chế gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc cao khung thành. Thủ môn U23 Hàn Quốc hoàn toàn bó tay, còn U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước trong sự bùng nổ cảm xúc.

Ngay sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ Việt Nam cùng nhau giơ tay tạo hình số 4, cử chỉ đầy dụng ý như gửi đến Nguyễn Hiểu Minh. Trung vệ trẻ dính chấn thương đứt dây chằng ở trận bán kết thua U23 Trung Quốc 0-3 hôm 21/1 và không thể ra sân.

Trên khán đài, Hiểu Minh nở nụ cười rạng rỡ khi chứng kiến đồng đội dành cho mình sự tri ân đặc biệt. Ngồi bên cạnh, Phạm Lý Đức đang chịu án treo giò cũng không giấu được xúc động khi vỗ tay hưởng ứng.

Về mặt chiến thuật, U23 Việt Nam chơi phòng ngự phản công trong hiệp một. Dù chỉ kiểm soát bóng khoảng 35%, đội bóng áo đỏ vẫn giữ được sự kỷ luật và hiệu quả. U23 Hàn Quốc cầm bóng vượt trội nhưng chỉ tung ra hai cú dứt điểm trong hiệp một, với một lần đưa bóng đi trúng đích, thông số ngang bằng U23 Việt Nam.

AFC phạt Lý Đức

Tối 23/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành quyết định kỷ luật đối với Phạm Lý Đức của U23 Việt Nam do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết U23 châu Á 2026.

2 giờ trước

Tuổi thơ thiếu thốn của Xuân Bắc và cái kết mang tên U23 Việt Nam

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Huy, cậu con trai của ông, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc bắt đầu “nghiệp quần đùi áo số” bằng trái bóng được làm từ những tờ giấy cuộn tròn trong túi ni lông.

2 giờ trước

U23 Việt Nam 1-0 U23 Hàn Quốc: Đình Bắc kiến tạo

Vào lúc 22h00 ngày 23/1, U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Đọc tiếp

    Tottenham tang toc chieu mo Robertson hinh anh

    Tottenham tăng tốc chiêu mộ Robertson

    3 giờ trước 20:15 23/1/2026

    0

    Tottenham Hotspur đang thúc đẩy kế hoạch đưa Andy Robertson về London sớm hơn dự kiến, trong bối cảnh hậu vệ người Scotland chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối trong hợp đồng với Liverpool.

    Casemiro dat hang hinh anh

    Casemiro đắt hàng

    3 giờ trước 20:13 23/1/2026

    0

    Ở tuổi 33, Casemiro không thiếu lựa chọn sau khi thông báo chia tay MU vào cuối mùa giải này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý