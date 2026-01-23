AFC phạt Lý Đức

Tối 23/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành quyết định kỷ luật đối với Phạm Lý Đức của U23 Việt Nam do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết U23 châu Á 2026.

Thông báo từ AFC về án phạt dành cho Lý Đức.

Theo AFC, Phạm Lý Đức bị xác định đã có hành vi bạo lực, thuộc nhóm vi phạm nghiêm trọng theo Điều 47 của Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC. Trọng tài điều khiển trận đấu truất quyền thi đấu của trung vệ mang áo số 14 sau pha vào bóng bị đánh giá là thô bạo, gây nguy hiểm cho đối phương.

AFC quyết định treo giò Phạm Lý Đức tổng cộng 3 trận. Trong đó, 1 trận được tự động áp dụng ngay tại trận tranh hạng 3 gặp U23 Hàn Quốc vào tối 23/1. Án phạt còn lại gồm 2 trận tiếp theo sẽ được thi hành tại các giải đấu do AFC tổ chức, theo đúng quy định chuyển tiếp án kỷ luật.

Đáng chú ý, do Lý Đức quá tuổi tham dự kỳ U23 châu Á kế tiếp, án phạt sẽ không thể áp dụng ở sân chơi này. Khi đó, hình phạt sẽ được đẩy lên cấp độ cao hơn, tức là các trận đấu chính thức của tuyển quốc gia. Điều này đồng nghĩa Lý Đức nguy cơ bị treo giò hai trận ở cấp ĐTQG.

Bên cạnh án treo giò, trung vệ sinh năm 2003 còn bị phạt tiền 1.000 USD . Khoản tiền này phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định kỷ luật được AFC gửi tới các bên liên quan.

Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 0-3 ở bán kết U23 châu Á khi chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ dành cho Lý Đức. Lý Đức tỏ ra không giữ được bình tĩnh sau pha va chạm gây tranh cãi với đối thủ và lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.