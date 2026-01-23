AFC phạt Lý Đức

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  • Thứ sáu, 23/1/2026 21:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 23/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ban hành quyết định kỷ luật đối với Phạm Lý Đức của U23 Việt Nam do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết U23 châu Á 2026.

Ly Duc anh 1

Thông báo từ AFC về án phạt dành cho Lý Đức.

Theo AFC, Phạm Lý Đức bị xác định đã có hành vi bạo lực, thuộc nhóm vi phạm nghiêm trọng theo Điều 47 của Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC. Trọng tài điều khiển trận đấu truất quyền thi đấu của trung vệ mang áo số 14 sau pha vào bóng bị đánh giá là thô bạo, gây nguy hiểm cho đối phương.

AFC quyết định treo giò Phạm Lý Đức tổng cộng 3 trận. Trong đó, 1 trận được tự động áp dụng ngay tại trận tranh hạng 3 gặp U23 Hàn Quốc vào tối 23/1. Án phạt còn lại gồm 2 trận tiếp theo sẽ được thi hành tại các giải đấu do AFC tổ chức, theo đúng quy định chuyển tiếp án kỷ luật.

Đáng chú ý, do Lý Đức quá tuổi tham dự kỳ U23 châu Á kế tiếp, án phạt sẽ không thể áp dụng ở sân chơi này. Khi đó, hình phạt sẽ được đẩy lên cấp độ cao hơn, tức là các trận đấu chính thức của tuyển quốc gia. Điều này đồng nghĩa Lý Đức nguy cơ bị treo giò hai trận ở cấp ĐTQG.

Bên cạnh án treo giò, trung vệ sinh năm 2003 còn bị phạt tiền 1.000 USD. Khoản tiền này phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định kỷ luật được AFC gửi tới các bên liên quan.

Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 0-3 ở bán kết U23 châu Á khi chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ dành cho Lý Đức. Lý Đức tỏ ra không giữ được bình tĩnh sau pha va chạm gây tranh cãi với đối thủ và lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.

Lý Đức nguy cơ bị phạt nặng

Trung vệ Phạm Lý Đức đang đối diện nguy cơ phải nhận án kỷ luật nặng từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau tình huống nhận thẻ đỏ ở trận bán kết với U23 Trung Quốc rạng sáng 21/1.

20:42 21/1/2026

Lý do Lý Đức bị thẻ đỏ

Đêm 20/1, U23 Việt Nam rơi vào tình thế bất lợi khi chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ dành cho Lý Đức.

00:15 21/1/2026

Tuổi thơ thiếu thốn của Xuân Bắc và cái kết mang tên U23 Việt Nam

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Huy, cậu con trai của ông, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc bắt đầu “nghiệp quần đùi áo số” bằng trái bóng được làm từ những tờ giấy cuộn tròn trong túi ni lông.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Man an mung y nghia cua U23 Viet Nam hinh anh

    Màn ăn mừng ý nghĩa của U23 Việt Nam

    6 phút trước 22:49 23/1/2026

    0

    Tối 23/1, Nguyễn Quốc Việt và đồng đội được cho là gửi lời nhắn tới trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sau khi ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

    Tottenham tang toc chieu mo Robertson hinh anh

    Tottenham tăng tốc chiêu mộ Robertson

    3 giờ trước 20:15 23/1/2026

    0

    Tottenham Hotspur đang thúc đẩy kế hoạch đưa Andy Robertson về London sớm hơn dự kiến, trong bối cảnh hậu vệ người Scotland chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối trong hợp đồng với Liverpool.

