U23 Việt Nam ghi bàn vượt lứa tạo nên 'kỳ tích Thường Châu'

U23 Việt Nam khép lại VCK U23 châu Á 2026 với màn trình diễn tích cực, đặc biệt là ở khâu tấn công.

U23 Việt Nam có giải đấu gây ấn tượng. Ảnh: AFC

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu trước U23 Hàn Quốc, qua đó cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc. Sau 6 trận đã đấu, các học trò của HLV Kim Sang-sik ghi tổng cộng 10 bàn thắng, qua đó vượt qua thành tích ghi bàn của lứa U23 Việt Nam từng làm nên “kỳ tích Thường Châu” năm 2018 (8 pha lập công).

Con số này mang nhiều ý nghĩa, bởi VCK U23 châu Á 2018 luôn được xem là cột mốc vàng son của bóng đá trẻ Việt Nam. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo đã viết nên câu chuyện cổ tích trên đất Trung Quốc, tiến vào trận chung kết trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên, xét riêng về hiệu suất ghi bàn, thế hệ U23 năm 2026 đã làm tốt hơn, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách tổ chức lối chơi cũng như khả năng tận dụng cơ hội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam ở giải năm nay thi đấu chủ động hơn, sẵn sàng đẩy cao đội hình và gây sức ép trước những đối thủ mạnh của châu Á.

Các bàn thắng không chỉ đến từ những pha phản công quen thuộc, mà còn xuất phát từ các tình huống phối hợp nhóm, bóng bổng và cả những pha cố định được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đình Bắc có giải đấu thành công. Ảnh: AFC

Nổi bật nhất trên hàng công là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ sinh năm 2004 ghi 4 bàn thắng, trở thành chân sút số một của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Dù không có thể trạng tốt nhất, Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn với lối chơi xông xáo, khả năng di chuyển thông minh cùng tinh thần thi đấu mạnh mẽ trong những thời điểm khó khăn của đội bóng.

Bên cạnh Đình Bắc, các bàn thắng còn được phân bổ cho nhiều vị trí khác nhau, cho thấy sự đa dạng và cân bằng trong khâu tấn công. Điều này giúp U23 Việt Nam không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất, đồng thời khiến các đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc bắt bài.

Dù hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 vẫn còn những tiếc nuối, thành tích ghi bàn vượt mốc lịch sử vẫn là điểm sáng đáng ghi nhận, phản ánh tiềm năng của U23 Việt Nam trong tương lai.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.