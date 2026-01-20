AFC chỉ ra yếu tố định đoạt trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á là cuộc so tài hứa hẹn căng thẳng và giàu toan tính.

U23 Việt Nam bước vào bán kết với phong độ thuyết phục khi toàn thắng cả 4 trận từ vòng bảng đến tứ kết, trong khi U23 Trung Quốc phải trải qua chặng đường đầy nhọc nhằn, chiến đấu từng bước để lần đầu tiên góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất. Sự đối lập ấy khiến trận đấu trở nên khó lường.

AFC nhận định tinh thần của U23 Trung Quốc thăng hoa sau chiến thắng trước cựu vô địch U23 Uzbekistan ở tứ kết. Tuy nhiên, HLV Antonio Puche vẫn yêu cầu các học trò giữ đôi chân trên mặt đất. Ông đánh giá cao U23 Việt Nam ở khả năng tổ chức chặt chẽ và chuyển trạng thái tấn công rất nhanh, coi đây là mối đe dọa lớn nhất.

Những con số thống kê do AFC đưa ra càng tô đậm tính chất cân não của trận đấu. U23 Việt Nam vào bán kết với hành trình gần như hoàn hảo khi toàn thắng cả 4 trận, bằng tổng số trận thắng trong 5 lần dự giải trước cộng lại. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik ghi 8 bàn, cân bằng kỷ lục ghi bàn tốt nhất của chính mình tại giải đấu năm 2018 với ngôi á quân lịch sử.

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc tạo dấu ấn theo cách rất khác. AFC chỉ ra rằng đội bóng Đông Á giữ sạch lưới cả 4 trận. Đây là sự khác biệt ấn tượng nếu so với quá khứ khi họ chỉ có đúng 1 trận sạch lưới trong 15 lần ra sân. Đáng chú ý, Trung Quốc trải qua tới 3 trận hòa 0-0, cho thấy họ đặt nặng yếu tố kỷ luật và phòng ngự.

Hàng công U23 Việt Nam hứa hẹn gặp thách thức lớn trước hàng thủ U23 Trung Quốc.

Về mặt phòng ngự, AFC cũng nhấn mạnh khả năng không chiến của U23 Việt Nam. Bộ đôi Nguyễn Hiểu Minh (20 pha phá bóng bằng đầu) và Phạm Lý Đức (18) là cặp đồng đội duy nhất tại giải có từ 15 pha giải nguy trên không trở lên, chỉ xếp sau duy nhất Peng Xiao (23) của U23 Trung Quốc.

Tâm điểm của hệ thống phòng ngự bên phía U23 Trung Quốc là thủ môn Li Hao. Theo số liệu từ AFC, Li Hao thực hiện 24 pha cứu thua, nhiều nhất trong 4 kỳ U23 châu Á gần đây. Thậm chí, anh đạt tỷ lệ cản phá 100% trong số các thủ môn phải đối mặt với hơn 5 cú sút trúng đích. Đây là thành tích hiếm thấy ở cấp độ châu lục.

AFC kết luận cuộc chạm trán lần đầu tiên trong lịch sử U23 châu Á giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ là màn đấu trí căng thẳng. Ở đó, bản lĩnh, sự kiên nhẫn và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể định đoạt tấm vé vào chung kết.

Màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

