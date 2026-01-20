U23 Việt Nam đá với Trung Quốc lúc mấy giờ?

Người hâm mộ bóng đá sẽ có một ngày tận hưởng các trận cầu hấp dẫn, trải dài từ đấu trường U23 châu Á cho tới loạt trận đỉnh cao của Champions League.

U23 Việt Nam trước cơ hội lặp lại thành tích vào chung kết giải U23 châu Á. Ảnh: AFC

Tâm điểm của loạt trận đấu ngày 20/1 là màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào lúc 22h30, tại bán kết VCK U23 châu Á 2026. Đây là cuộc chạm trán mang ý nghĩa quan trọng trong hành trình cạnh tranh chức vô địch của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở giải đấu năm nay.

Với phong độ ấn tượng từ đầu giải cùng tinh thần thi đấu tự tin, U23 Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục thể hiện bản lĩnh, hướng tới một kết quả tích cực trước đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á.

Trước đó, vào lúc 18h30, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc ở trận bán kết đầu tiên. Đây cũng là màn đại chiến giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu lục, đội giành chiến thắng sẽ đoạt tấm vé vào chung kết.

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận đại chiến với Trung Quốc. Ảnh: AFC

Bên cạnh các trận đấu tại VCK U23 châu Á, loạt trận Champions League cũng hứa hẹn mang đến những cảm xúc bùng nổ cho người hâm mộ. Điểm nhấn ở khung 3h rạng sáng 21/1 là trận đại chiến giữa Inter Milan và Arsenal.

Ngoài ra, các trận đấu đáng chú ý khác trong loạt trận Champions League rạng sáng 21/1 còn có Sporting Lisbon vs PSG, Real Madrid vs Monaco, Olympiacos vs Leverkusen, Villarreal vs Ajax và Copenhagen vs Napoli.

Từ niềm hy vọng của U23 Việt Nam cho tới những màn so tài đỉnh cao tại Champions League, người hâm mộ chắc chắn sẽ không thiếu lựa chọn để thưởng thức trọn vẹn một ngày bóng đá sôi động và giàu cảm xúc.

