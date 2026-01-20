Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Premier League tiếp theo có nguy cơ bị sa thải

  • Thứ ba, 20/1/2026 06:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV trưởng Tottenham, Thomas Frank, đang bị đặt dấu hỏi lớn về tương lai sau chuỗi màn trình diễn kém cỏi của đội bóng thành London.

HLV Thomas Frank có nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, gia đình Lewis, chủ sở hữu của Tottenham, cùng với Giám đốc Điều hành Vinai Venkatesham đang cân nhắc các phương án nhân sự sau thất bại 1-2 trước West Ham ở vòng đấu gần nhất tại Premier League.

Trận thua này không chỉ khiến Spurs tụt lại trong cuộc đua trong nhóm dẫn đầu, mà còn châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ dữ dội từ các CĐV trên khán đài cũng như trên mạng xã hội.

HLV Frank vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở trận gặp Dortmund tại Champions League rạng sáng 21/1, cuộc đối đầu có ý nghĩa then chốt với tham vọng châu Âu của Tottenham mùa này. Tuy nhiên, đây được xem chỉ là giải pháp ngắn hạn, bởi chiếc ghế của chiến lược gia người Đan Mạch được cho là không đảm bảo sau trận đấu nói trên.

Trong trường hợp Tottenham tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược và kết quả không được cải thiện, ban lãnh đạo CLB sẵn sàng đưa ra quyết định sa thải Frank, đặc biệt khi áp lực từ người hâm mộ ngày càng gia tăng. Một thất bại nữa có thể trở thành “giọt nước tràn ly”.

Chỉ trong hơn nửa đầu mùa giải, Premier League tiếp tục chứng minh là “lò xay” khắc nghiệt, với 6 HLV đã bị các CLB sa thải, trở thành giải đấu hàng đầu châu Âu có nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện nhất. Đầu năm 2026, Enzo Maresca (Chelsea) và Ruben Amorim (Manchester United) là hai chiến lược gia mới nhất phải rời đi vì chuỗi kết quả kém và những mâu thuẫn nội bộ.

Trong bối cảnh đó, Tottenham rõ ràng không còn nhiều kiên nhẫn với HLV Frank. Bản thân chiến lược gia này sẽ phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn tự cứu lấy chiếc ghế của mình.

Duy Luân

Premier League Tottenham Premier League tottenham thomas frank

