Khoảnh khắc Suarez 'bỏ bóng đá người'
Luis Suarez vắng mặt khi Inter Miami chạm trán Nashville SC ở trận play-off quyết định vào ngày 9/11 sau khi bị Ban kỷ luật MLS treo giò một trận vì hành vi bạo lực.
Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.
Chiều 5/11, quyết định gây tranh cãi của trọng tài châm ngòi cho phản ứng dữ dội từ cầu thủ STP Food TP.HCM ở trận hòa 1-1 trước Trường Giang Gia Định thuộc giải hạng ba Quốc gia.
Đêm 4/11, U17 Indonesia phối hợp ghi bàn đẹp mắt trong thất bại 1-3 trước Zambia ở bảng H VCK U17 World Cup 2025.
Rạng sáng 5/11, tiền vệ Jacob Devaney solo ghi bàn đẹp mắt giúp U21 MU hạ Notts County 2-0 thuộc lượt 3 bảng D giải Football League Trophy.
Hôm 2/11, Cemran Dansin gây sốt mạng xã hội khi tung cú volley ghi bàn đẹp mắt giúp Orlando Pirates hòa Mamelodi Sundowns 1-1 thuộc vòng 11 giải VĐQG Nam Phi.
Sáng 2/11, Neymar đá phạt gây sốt ở trận Santos hòa Fortaleza 1-1 thuộc vòng 31 giải VĐQG Brazil.
Lionel Messi có pha lập công duy nhất trong thất bại 1-2 của Inter Miami trước Nashville ở play-off MLS 2025 sáng 2/11.
Tiền đạo Cristiano Ronaldo có pha màn ăn mừng hài hước sau cú đúp vào lưới Al Fayha ở vòng 7 Saudi Pro League rạng sáng 2/11.
Chiều 1/11, Cristiano Ronaldo Jr mở tỷ số cho U16 Bồ Đào Nha trong trận gặp U16 Xứ Wales tại giải Torneio Taca das Federacoes (Federations Cup) diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Benjamin Sesko thể hiện khả năng dứt điểm đa dạng trong buổi tập của MU trước trận gặp Nottingham Forest thuộc vòng 10 Premier League tối 1/11.