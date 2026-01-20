Báo Thái Lan ngả mũ trước U23 Việt Nam

Trước bán kết U23 châu Á gặp U23 Trung Quốc, truyền thông Thái Lan dành nhiều mỹ từ để nói về phong độ ấn tượng của U23 Việt Nam.

Siam Sport đánh giá rất cao U23 Việt Nam.

Tờ Siam Sport đặt tiêu đề bài viết "Ở thời điểm này, phải ngả mũ trước U23 Việt Nam", khi thừa nhận rất khó để tìm ra một đội bóng trẻ nào tại châu lục duy trì được sự ổn định và bản lĩnh như thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Theo tờ báo, chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U23 UAE sau 120 phút đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đó là chuỗi 15 trận thắng liên tiếp, dài nhất từ trước đến nay ở cấp độ U23 Việt Nam, một con số khiến giới chuyên môn khu vực phải nể phục.

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan nhấn mạnh chuỗi thành tích đáng nể ấy được xây dựng xuyên suốt qua nhiều đấu trường lớn. Bắt đầu từ chức vô địch U23 Đông Nam Á, khi Việt Nam toàn thắng 4 trận, đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0 trong trận chung kết.

Sau đó là vòng loại U23 châu Á lần lượt vượt qua Bangladesh, Singapore và Yemen để giành ngôi nhất bảng. Đỉnh cao tiếp theo là tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan, với chiến thắng thuyết phục trước chính chủ nhà ở chung kết.

Đến VCK U23 châu Á tại Saudi Arabia, Siam Sport đánh giá U23 Việt Nam tiếp tục cho thấy hình ảnh của một tập thể giàu kỷ luật, lì lợm và hiệu quả. Ba chiến thắng liên tiếp trước Jordan, Kyrgyzstan và Saudi Arabia ở vòng bảng, trước khi quật ngã UAE tại tứ kết, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh ấy.

Không chỉ dừng lại ở thành tích, báo Thái Lan còn đặc biệt lưu ý việc U23 Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên hai lần vào bán kết U23 châu Á, sau kỳ tích á quân năm 2018. Theo Siam Sport, đó là nền tảng khiến cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc vào ngày 20/1 trở nên rất đáng chờ đợi, khi Việt Nam bước vào trận đấu với sự tự tin, bản lĩnh và vị thế hoàn toàn khác.

