Lý do U23 Trung Quốc tự tin hạ Việt Nam

Hàng thủ vững chắc là điểm tựa quan trọng giúp U23 Trung Quốc nuôi tham vọng đánh bại Việt Nam và góp mặt trong trận chung kết giải U23 châu Á 2026.

U23 Trung Quốc (áo đỏ) tự tin vào hàng thủ. Ảnh: AFC

Theo thống kê của AFC, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc chạm trán nhau tại một vòng chung kết U23 châu Á. U23 Trung Quốc có thành tích khá tích cực khi đối đầu với những đối thủ mới, với chuỗi bất bại trong ba lần gần nhất (2 thắng, 1 hòa).

Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng không hề kém cạnh khi toàn thắng cả hai trận gần đây mỗi khi lần đầu chạm trán một đối thủ tại giải đấu này.

Hành trình của U23 Trung Quốc tại giải năm nay mang đậm dấu ấn phòng ngự. Đội bóng của HLV Antonio Puche trải qua ba trận hòa không bàn thắng, nhiều nhất trong số các đội tham dự một kỳ U23 châu Á.

Đáng chú ý, U23 Trung Quốc vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau bốn trận đã đấu, một sự lột xác mạnh mẽ nếu so với quá khứ, khi họ chỉ giữ sạch lưới đúng một lần trong 15 trận trước đó tại giải.

Nhân tố nổi bật nhất trong hệ thống phòng ngự Trung Quốc chính là thủ môn Li Hao. Người gác đền này thực hiện tới 24 pha cứu thua, nhiều nhất trong bốn kỳ U23 châu Á gần đây. Li Hao còn đạt tỷ lệ cản phá 100% trong số các thủ môn phải đối mặt với hơn 5 cú sút trúng đích/trận, biến khung thành Trung Quốc thành một “pháo đài” thực sự.

Li Hao là ngôi sao ở hệ thống phòng ngự của U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

Trong khi đó, U23 Việt Nam cho thấy hình ảnh trái ngược với đối thủ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng cả 4 trận, bằng đúng số chiến thắng mà họ từng có trong 5 lần tham dự giải trước cộng lại.

U23 Việt Nam còn ghi được 8 bàn thắng, san bằng thành tích tốt nhất của chính họ tại giải năm 2018, năm mà đội bóng áo đỏ giành ngôi á quân.

Về mặt phòng ngự, U23 Việt Nam cũng sở hữu những thống kê đáng chú ý. Bộ đôi trung vệ Nguyễn Hiếu Minh và Phạm Lý Đức lần lượt có 20 và 18 pha giải nguy bằng đầu, nằm trong nhóm những cầu thủ không chiến hiệu quả nhất giải.

Điều này hứa hẹn tạo nên màn đấu trí hấp dẫn giữa hàng công giàu tốc độ của Việt Nam và “bức tường” phòng ngự kiên cố của Trung Quốc trong trận bán kết sắp tới.

