22h30 tối 20/1, U23 Việt Nam bước vào trận bán kết lịch sử gặp U23 Trung Quốc. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik được dự báo phải gặp hàng phòng ngự siêu mạnh.

Trên lý thuyết, U23 Trung Quốc đang sở hữu một thông số phòng ngự "khủng khiếp": chưa để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào sau 3 trận vòng bảng và 120 phút căng thẳng tại tứ kết trước Uzbekistan. Thành tích sạch lưới tuyệt đối này dễ khiến người ta lầm tưởng U23 Trung Quốc sở hữu một hệ thống phòng ngự "bê tông" kiên cố bậc nhất giải đấu.

Tuy nhiên, khi bóc tách sâu vào các chỉ số chuyên môn như "bàn thắng kỳ vọng" (xG) và "bàn thắng kỳ vọng trúng đích" (xGOT), sự thật lại phơi bày một bức tranh hoàn toàn khác. Đó không phải là một hàng thủ vững chãi biết cách "phòng cháy", mà là một hệ thống lỏng lẻo đang sống dựa vào tài "chữa cháy" của thủ môn và sự ưu ái khó tin của thần may mắn.

Và đêm nay, nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Sang-sik là chứng minh rằng vận may ấy đã đi đến giới hạn cuối cùng.

Hàng thủ "thép" hay chỉ là kẻ sống sót qua làn đạn?

Trong bóng đá hiện đại, một hàng phòng ngự đẳng cấp được định nghĩa là hệ thống có khả năng triệt tiêu cơ hội của đối phương ngay từ trong trứng nước, không cho phép tiền đạo đối mặt hay tung ra những cú dứt điểm thuận lợi. Nói cách khác, đó là nghệ thuật "phòng cháy hơn chữa cháy".

Ngược lại, nếu một đội bóng liên tục để đối phương bắn phá khung thành và chỉ sạch lưới nhờ sự xuất thần của thủ môn hay sự vô duyên của tiền đạo đối phương, thì đó là sự mong manh được che đậy bởi tỷ số.

Đáng tiếc, trường hợp của U23 Trung Quốc lại nghiêng hẳn về vế thứ hai: một hàng thủ báo động đỏ đang chực chờ thành đám cháy.

Hãy nhìn lại hành trình của họ để thấy sự bất ổn này. Ngay trận ra quân gặp U23 Iraq, khung thành của Trung Quốc rung chuyển dữ dội khi để đối thủ dứt điểm tới 14 lần với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,73.

Đáng sợ hơn, Iraq tung ra tới 7 cú sút trúng cầu môn, tạo ra chỉ số xGOT lên đến 1,64. Điều này đồng nghĩa với việc thủ môn Li Hao phải gồng mình cứu thua tới 7 lần, ngăn chặn 1,64 bàn thua. Một hàng thủ để thủ môn phải làm việc vất vả đến thế ngay trận đầu tiên rõ ràng không thể gọi là chắc chắn.

Kịch bản này lặp lại ở trận thắng U23 Australia, nơi Trung Quốc để đội bóng xứ chuột túi bắn phá 13 lần với xG lên tới 1,41. Các chân sút Australia có 4 lần dứt điểm trúng đích, trong đó bao gồm 3 cơ hội ăn bàn mười mươi (Big Chances) và tạo ra xGOT tương đương 1,41.

Việc Australia không ghi bàn chỉ có thể giải thích bằng sự vô duyên kỳ lạ, chứ không phải do hậu vệ Trung Quốc phong tỏa tốt. Ngay cả trong trận đấu thủ tục với Thái Lan, dù đối thủ không quá mạnh, Trung Quốc vẫn để lọt 12 cú dứt điểm (xG 0,48) và thủ môn của họ vẫn phải đối mặt với xGOT là 0,35.

Đỉnh điểm của sự "sống sót" là trận tứ kết gặp Uzbekistan. Trong 120 phút bị dồn ép nghẹt thở, Trung Quốc để đối phương sút tới 28 lần. Dù xG chỉ là 0,8 do Uzbekistan sút xa nhiều, nhưng số cú sút trúng đích lên tới 8 lần với xGOT là 1,27. Một lần nữa, mành lưới của họ không rung lên như một phép màu.

Tổng cộng sau 4 trận, hàng thủ Trung Quốc "biếu" cho đối phương cơ hội ghi bàn kỳ vọng lên tới 3,42. Họ để lộ ra 6 cơ hội lớn (Big Chances) và thủ môn Li Hao phải xuất thần cứu nguy tới 4,67 bàn thua. Những con số không biết nói dối: bức tường của Trung Quốc thực chất đang kêu cót két và chực chờ sụp đổ.

Hàng công U23 Việt Nam đủ sức cho hàng thủ Trung Quốc hiện nguyên hình.

Đình Bắc - Thanh Nhàn sẽ nung chảy bê tông?

Quy luật của bóng đá cũng giống như cuộc đời, vận may không thể là tấm khiên che chắn mãi mãi. U23 Trung Quốc đi qua 4 trận đấu mà không thủng lưới nhờ gặp những đối thủ có hàng công hoặc thiếu sắc bén (như Australia, Iraq) hoặc thiếu sự lạnh lùng cần thiết (như Uzbekistan).

Các đội bóng trên chơi khá bài bản nhưng lại thiếu đi tính đột biến, thứ vũ khí tối thượng để phá vỡ những khối bê tông lùi sâu. Nhưng U23 Việt Nam đêm nay sẽ mang đến một bài toán hoàn toàn khác, một bài toán mang tên sự "quái chiêu" và khoảnh khắc bùng nổ.

Hơn nữa, sức mạnh của U23 Việt Nam còn nằm ở băng ghế dự bị đầy chất lượng. HLV Kim Sang-sik luôn có trong tay những quân bài tẩy sẵn sàng vào sân để tạo ra đột biến khi đối phương đã xuống sức.

Khi hàng thủ Trung Quốc - vốn đã phải căng mình chịu trận suốt giải đấu, bắt đầu lộ rõ sự mệt mỏi và mất tập trung, đó là lúc "độ quái" của U23 Việt Nam lên tiếng. Những tình huống đập nhả đoạn ngắn ở trung lộ hoặc những pha xẻ nách táo bạo sẽ là lưỡi dao sắc bén cắt đứt sợi dây may mắn của đối thủ.

U23 Việt Nam sở hữu những nhân tố có khả năng tạo ra sự khác biệt mà các đối thủ trước của Trung Quốc không có. Đó là sự tinh quái và tốc độ xé gió của Đình Bắc, hay khả năng đánh hơi khoảng trống nhạy bén của Thanh Nhàn.

Nếu hàng thủ Trung Quốc quen với việc cản phá những pha lên bóng rập khuôn, họ sẽ rất dễ bị tổn thương trước những pha đi bóng lắt léo, đột ngột thay đổi hướng di chuyển hoặc những tình huống xử lý "không theo sách giáo khoa" của các cầu thủ Việt Nam.

Thực tế chỉ ra rằng, khi một thủ môn phải liên tục "gánh team" với chỉ số xGOT phải cứu thua lên tới 4,67 bàn, sai số chắc chắn sẽ xuất hiện khi áp lực đủ lớn. U23 Việt Nam không cần phải sút 28 lần như Uzbekistan, chỉ cần chắt chiu những cơ hội từ sự xộc xệch của hệ thống phòng ngự đối phương.

Bức tường bê tông của Trung Quốc thực chất được xây trên nền móng của sự may mắn và trước những đợt sóng tấn công biến ảo của U23 Việt Nam, sự sụp đổ của nó là điều tất yếu trong 90 phút sắp tới.