CĐV chọn đội hình trong mơ của tuyển Việt Nam

Dựa trên những màn trình diễn hứa hẹn của dàn cầu thủ U23, đội hình trong mơ của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 đang mở ra nhiều kỳ vọng lớn cho người hâm mộ.

Đình Bắc có khả năng đá chính ở ĐTQG. Ảnh: AFC

Ở vị trí cao nhất trên hàng công, Xuân Son được bố trí đá trung phong. Với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tì đè và dứt điểm đa dạng, tiền đạo của CLB Nam Định tiếp tục được kỳ vọng đóng vai trò mũi nhọn chủ lực, thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương và tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Hỗ trợ ngay phía sau là Nguyễn Đình Bắc, tài năng nổi bật của bóng đá Việt Nam. Đình Bắc mang đến sự linh hoạt, tốc độ cùng khả năng xâm nhập vòng cấm thông minh, giúp hàng công vận hành giàu tính biến hóa hơn.

Ở cánh phải, Hoàng Hên (Hendrio) là cái tên đáng chú ý. Cầu thủ này sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng kết nối lối chơi. Sự xuất hiện của Hoàng Hên giúp tuyển Việt Nam gia tăng sức sáng tạo, đặc biệt trong những trận đấu cần kiểm soát thế trận.

Tuyến tiền vệ được xem là "trục xương sống" của đội hình trong mơ. Hoàng Đức tiếp tục giữ vai trò nhạc trưởng với khả năng cầm nhịp, phân phối bóng và tung ra những đường chuyền quyết định. Bên cạnh anh là Thái Sơn, mẫu tiền vệ hiện đại, mạnh mẽ trong tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Thái Sơn chiếm được lòng tin của HLV Kim Sang-sik. Ảnh: AFC

Ở cánh trái, Văn Hậu mang đến sự chắc chắn trong phòng ngự lẫn khả năng hỗ trợ tấn công bằng những pha leo biên đầy tốc độ, trong khi Xuân Mạnh bên cánh đối diện đảm nhiệm vai trò cân bằng, giàu kinh nghiệm và kỷ luật chiến thuật.

Hàng thủ được xây dựng với Thành Chung và Hiểu Minh ở trung tâm, kết hợp giữa sức mạnh, khả năng đọc tình huống và sự ổn định. Đặc biệt, Đỗ Phi Long (Gustavo), trung vệ nhập tịch gốc Brazil, được kỳ vọng nâng tầm hàng phòng ngự nhờ thể hình, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong khung gỗ, Nguyễn Filip vẫn là sự lựa chọn sáng giá, dù phong độ của anh trong màu áo ĐTQG thời gian qua chưa ổn định.

Đội hình trên là sự kết hợp hài hòa giữa các trụ cột dày dạn kinh nghiệm, dàn tài năng trẻ đang tỏa sáng ở giải U23 châu Á 2026 và một số nhân tố nhập tịch, hứa hẹn tạo ra bước đột phá về chuyên môn.

Nhiều cổ động viên kỳ vọng với đội hình trong mơ này, tuyển Việt Nam có thể bảo vệ chức vô địch tại ASEAN Cup 2026, đồng thời cải thiện thành tích ở các sân chơi châu lục.

Đội hình trong mơ của tuyển Việt Nam do fan lựa chọn.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.