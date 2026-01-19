Danh tính trọng tài điều khiển trận bán kết của U23 Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục chọn ông Alexander George King cầm còi trận bán kết của U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc ở VCK châu Á 2026.

Ông Alexander George King được đánh giá là trọng tài nghiêm khắc và quyết đoán.

Ở VCK U23 châu Á năm nay, ông King chính là người điều khiển trận U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0 tại vòng bảng. Ở tuổi 33, trọng tài này hiện là một trong những gương mặt uy tín nhất của bóng đá Australia.

Ông King thuộc nhóm trọng tài FIFA, từng hai lần được vinh danh là Trọng tài hay nhất A-League và thường xuyên được giao nhiệm vụ tại các giải đấu lớn của AFC. Phong cách điều hành nghiêm khắc và quyết đoán là điểm nhận diện rõ nhất của vị vua áo đen sinh năm 1989 này.

Hỗ trợ cho ông King là hai trợ lý trọng tài đồng hương James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson. Trọng tài thứ 4 của trận đấu là Qasim Matar Ali Al-Hatmi (Oman), trong khi Nasser Salim Abdullah Ambusaidi (Oman) đảm nhiệm vai trò trọng tài dự bị. Tổ VAR gồm Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapore) và Sivakorn Pu-Udom (Thái Lan), cùng trọng tài hỗ trợ VAR Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (UAE).

Ở phòng VAR, cái tên Muhammad Taqi Aljaafari không xa lạ với U23 Việt Nam. Đây là lần thứ 3 tại giải năm nay ông được phân công làm nhiệm vụ ở một trận đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trước đó, trọng tài này từng để lại nhiều tranh cãi tại bán kết U23 châu Á 2018 giữa Việt Nam và Qatar.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam) trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium.

