Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Danh tính trọng tài điều khiển trận bán kết của U23 Việt Nam

  • Thứ hai, 19/1/2026 06:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục chọn ông Alexander George King cầm còi trận bán kết của U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc ở VCK châu Á 2026.

Ông Alexander George King được đánh giá là trọng tài nghiêm khắc và quyết đoán.

Ở VCK U23 châu Á năm nay, ông King chính là người điều khiển trận U23 Việt Nam thắng U23 Saudi Arabia 1-0 tại vòng bảng. Ở tuổi 33, trọng tài này hiện là một trong những gương mặt uy tín nhất của bóng đá Australia.

Ông King thuộc nhóm trọng tài FIFA, từng hai lần được vinh danh là Trọng tài hay nhất A-League và thường xuyên được giao nhiệm vụ tại các giải đấu lớn của AFC. Phong cách điều hành nghiêm khắc và quyết đoán là điểm nhận diện rõ nhất của vị vua áo đen sinh năm 1989 này.

Hỗ trợ cho ông King là hai trợ lý trọng tài đồng hương James Andrew Lindsay và Kearney John Robinson. Trọng tài thứ 4 của trận đấu là Qasim Matar Ali Al-Hatmi (Oman), trong khi Nasser Salim Abdullah Ambusaidi (Oman) đảm nhiệm vai trò trọng tài dự bị. Tổ VAR gồm Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari (Singapore) và Sivakorn Pu-Udom (Thái Lan), cùng trọng tài hỗ trợ VAR Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (UAE).

Ở phòng VAR, cái tên Muhammad Taqi Aljaafari không xa lạ với U23 Việt Nam. Đây là lần thứ 3 tại giải năm nay ông được phân công làm nhiệm vụ ở một trận đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trước đó, trọng tài này từng để lại nhiều tranh cãi tại bán kết U23 châu Á 2018 giữa Việt Nam và Qatar.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam) trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium.

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đình Bắc trước thử thách lớn nhất tại giải châu Á

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, cuộc đối đầu cá nhân giữa Nguyễn Đình Bắc (U23 Việt Nam) và thủ môn Li Hao (U23 Trung Quốc) được xem là điểm nhấn đáng chờ đợi ở bán kết VCK U23 châu Á 2026.

12 giờ trước

Báo Trung Quốc phơi bày điểm yếu của U23 Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc có những phân tích đáng chú ý xoay quanh U23 Việt Nam trước thềm cuộc đối đầu giữa hai đội ở bán kết vào tối 20/1.

13 giờ trước

HLV Troussier: U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều có lợi thế

Trả lời phỏng vấn báo Sohu (Trung Quốc), HLV Philippe Troussier đưa ra những đánh giá thẳng thắn và đáng chú ý trước thềm bán kết U23 châu Á diễn ra tối 20/1.

12 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Đọc tiếp

    CDV chon doi hinh trong mo cua tuyen Viet Nam hinh anh

    CĐV chọn đội hình trong mơ của tuyển Việt Nam

    2 giờ trước 07:13 19/1/2026

    0

    Dựa trên những màn trình diễn hứa hẹn của dàn cầu thủ U23, đội hình trong mơ của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 đang mở ra nhiều kỳ vọng lớn cho người hâm mộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý