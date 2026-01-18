Đình Bắc trước thử thách lớn nhất tại giải châu Á

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, cuộc đối đầu cá nhân giữa Nguyễn Đình Bắc (U23 Việt Nam) và thủ môn Li Hao (U23 Trung Quốc) được xem là điểm nhấn đáng chờ đợi ở bán kết VCK U23 châu Á 2026.

Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ ở tứ kết U23 châu Á. Ảnh: AFC

Đình Bắc đang nổi lên là niềm hy vọng số một trên hàng công U23 Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 là đương kim Quả bóng bạc Việt Nam, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong lối chơi tấn công của đội bóng.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết.

Dù phải nén đau ra sân, Đình Bắc vẫn để lại tầm ảnh hưởng vượt trội. Khả năng di chuyển thông minh, dứt điểm đa dạng và bản lĩnh trong những thời khắc quan trọng giúp chân sút này trở thành mối đe dọa thường trực với mọi hàng phòng ngự.

Li Hao có phong độ rất cao. Ảnh: AFC

Ở chiều ngược lại, Li Hao chính là chốt chặn đáng tin cậy nhất bên phía U23 Trung Quốc. Thủ thành sinh năm 2004 từng có thời gian khoác áo đội trẻ Atletico Madrid và đang thể hiện phong độ ấn tượng tại VCK U23 châu Á.

Sau 4 trận đấu, Li Hao vẫn giữ sạch lưới, trở thành một trong những thủ môn nổi bật nhất giải. Riêng tại vòng bảng, anh thực hiện tới 16 pha cứu thua, con số cao nhất giải.

Không chỉ xuất sắc về chuyên môn, Li Hao còn mang đến sự tự tin cho toàn đội nhờ khả năng chỉ huy hàng thủ và tâm lý thi đấu vững vàng. Trong một tập thể đề cao tính kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ, thủ môn này được ví như “bức tường thép” trước khung thành U23 Trung Quốc.

Cuộc đối đầu giữa Đình Bắc và Li Hao vì thế hứa hẹn sẽ quyết định cục diện trận bán kết. Một bên là ngòi nổ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam, bên kia là chốt chặn vững chắc nhất của U23 Trung Quốc. Cả hai tạo nên màn so tài cá nhân hấp dẫn, có thể định đoạt tấm vé vào chung kết U23 châu Á.

