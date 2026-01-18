Rủi ro của U23 Trung Quốc khi đối đầu U23 Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc thể hiện sự thận trọng rõ rệt trước thềm trận bán kết U23 châu Á gặp U23 Việt Nam vào tối 20/1.

Tờ Sohu thận trọng khi đánh giá cơ hội của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam.

Yếu tố đầu tiên khiến U23 Trung Quốc lo lắng là vấn đề thể lực. Theo Sohu, U23 Việt Nam nắm ưu thế rõ ràng khi có nhiều hơn đối thủ một ngày nghỉ.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc trải qua trận tứ kết căng thẳng kéo dài 120 phút với U23 Uzbekistan và chỉ giành vé đi tiếp sau loạt sút luân lưu. Việc phải tiêu hao thể lực trong thời gian dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì cường độ thi đấu ở bán kết.

Bất lợi thứ hai đến từ tình trạng sức khỏe của thủ môn số một Li Hao. Ngôi sao này được xem là điểm tựa lớn nhất của U23 Trung Quốc từ đầu giải, nhưng có dấu hiệu chấn thương trong trận gặp Uzbekistan. Nếu không đạt trạng thái tốt nhất, hàng thủ Trung Quốc sẽ đối diện rủi ro lớn.

Cuối cùng, việc phải chạm trán U23 Việt Nam vào lúc này được xem là thử thách cực đại. U23 Việt Nam toàn thắng từ đầu giải, thể hiện lối chơi giàu năng lượng, kỷ luật và hiệu quả. Trái lại, U23 Trung Quốc mới ghi đúng 1 bàn sau 4 trận, hiệu suất tấn công rõ ràng gây lo ngại.

Những phân tích trên cho thấy tâm thế dè chừng của bóng đá Trung Quốc trước bán kết, trong bối cảnh U23 Việt Nam đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành thử thách lớn cho bất kỳ đối thủ nào.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

