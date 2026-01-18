Thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc là ai?

Trong hành trình giàu cảm xúc của U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, thủ môn sinh năm 2004 trở thành điểm tựa lớn nhất, thậm chí là linh hồn của đội bóng.

Li Hao chắc chắn gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam.

Trước U23 Uzbekistan ở tứ kết tối 17/1, Li Hao có màn trình diễn được xem là hoàn hảo. Trong suốt 120 phút thi đấu, khung thành U23 Trung Quốc liên tục bị đặt vào tình trạng báo động đỏ. Đối thủ cầm bóng vượt trội, dứt điểm dồn dập, tạo ra sức ép nghẹt thở, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi đôi tay xuất sắc của thủ môn mang áo số 16.

Từ những pha đối mặt ở cự ly gần, các cú sút xa hiểm hóc cho tới tình huống bóng bổng trước khung thành, Li Hao đều xử lý tỉnh táo, chính xác và đầy bản lĩnh. Không chỉ dừng lại ở loạt pha cứu thua trong trận tứ kết, Li Hao còn là nhân tố quyết định trong loạt sút luân lưu.

Khi áp lực lên đến đỉnh điểm, anh vẫn giữ được sự lạnh lùng đáng kinh ngạc, đọc hướng sút chính xác và cản phá thành công cú đá then chốt của đối phương, mở toang cánh cửa vào bán kết cho U23 Trung Quốc.

Nhìn rộng hơn, phong độ của Li Hao xuyên suốt giải đấu mới thực sự đáng nể. Sau 4 trận, U23 Trung Quốc chưa để thủng lưới bàn nào. Riêng ở vòng bảng, anh có tới 16 pha cứu thua - con số cao nhất giảim giúp đội bóng vượt qua giai đoạn từng được xem là "điểm nghẽn lịch sử".

Li Hao không chỉ chơi hay về mặt chuyên môn. Sự chắc chắn, khả năng chỉ huy hàng thủ và tâm lý thi đấu vững vàng của anh mang lại cảm giác an tâm rõ rệt cho toàn đội.

Trong một tập thể đề cao phòng ngự kỷ luật, Li Hao là bức tường, là lý do quan trọng nhất giúp U23 Trung Quốc viết nên chương lịch sử tại đấu trường châu lục.

Li Hao là điểm tựa vững chắc của U23 Trung Quốc.

Li Hao sinh ngày 6/3/2004, là thủ môn trẻ triển vọng của bóng đá Trung Quốc, hiện khoác áo Qingdao West Coast ở Chinese Super League - giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá Trung Quốc. Trước khi về thi đấu trong nước, anh từng là một trong những tài năng được lựa chọn tham gia lò đào tạo của Atletico Madrid tại Tây Ban Nha, nằm trong chương trình phát triển cầu thủ trẻ do Wanda Group tài trợ.

Ở cấp độ đội tuyển, Li Hao là gương mặt quen thuộc của các đội trẻ Trung Quốc từ lứa U15 đến U23. Anh khoác áo U23 Trung Quốc kể từ năm 2021 và trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ đội tuyển tại VCK U23 châu Á 2026.

Trước đó, Li Hao cũng thi đấu nổi bật ở VCK U20 châu Á 2023, góp công giúp Trung Quốc vào tới tứ kết nhờ những pha cứu thua ấn tượng.

Tại U23 châu Á 2026, Li Hao là nhân tố quan trọng nhất giúp U23 Trung Quốc đi sâu. Đỉnh cao là màn trình diễn trước U23 Uzbekistan ở tứ kết. Li Hao nhiều lần cứu thua ngoạn mục và sau đó cản phá thành công một quả luân lưu, góp công lớn giúp đội nhà thắng 4-2 trên chấm 11 m.

Phong cách thi đấu của Li Hao được đánh giá là phản xạ nhanh nhạy, khả năng cản phá trong tình huống khó cao và sự điềm tĩnh trước áp lực lớn, biến anh trở thành điểm tựa an toàn cho hàng thủ U23 Trung Quốc. Li Hao chắc chắn sẽ là bài toán khó dành cho U23 Việt Nam ở bán kết diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.