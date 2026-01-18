Cái khó của U23 Trung Quốc khi đối đầu U23 Việt Nam

Trước U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc không chỉ chọn cách chơi phù hợp, mà còn phải đối diện sức ép vô hình từ chính kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà.

U23 Trung Quốc chắc chắn sẽ có sự giằng co giữa phòng ngự an toàn và chơi chủ động khi đối đầu U23 Việt Nam.

Dữ liệu thống kê sau 4 trận vẽ nên bức chân dung rất đặc biệt về U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026. Ở đó, họ đi tiếp nhờ hàng phòng ngự kỷ luật và sự lạnh lùng đến cực đoan.

Ba trận hòa 0-0 trước U23 Iraq, U23 Thái Lan và U23 Uzbekistan (thắng luân lưu), xen giữa là chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Australia, đủ để họ góp mặt ở bán kết dù chỉ ghi đúng một bàn thắng.

Một U23 Trung Quốc quá kiên cường

Nhìn vào các con số, nhiều người có thể bật cười hoặc hoài nghi, nhưng thực tế trên sân cho thấy đây là một đội bóng được xây dựng trên nền tảng phòng ngự cực đoan, kỷ luật cao và sự kiên nhẫn gần như tuyệt đối. Chính phong cách đó đang đặt ra một bài toán không hề đơn giản cho U23 Việt Nam trước cuộc chạm trán ở bán kết.

U23 Trung Quốc chơi phòng ngự kiên cường, kỷ luật từ đầu giải.

U23 Trung Quốc thường xuyên cầm bóng ít hơn, sút ít hơn và chấp nhận để đối thủ bao vây trong thời gian dài. Trận tứ kết gặp Uzbekistan là ví dụ điển hình. Họ chỉ kiểm soát bóng 29%, tung ra 6 cú dứt điểm và không một lần sút trúng đích, nhưng vẫn đứng vững suốt 120 phút để rồi thắng trên chấm 11 m. Đó không còn là phòng ngự phản công, mà là phòng ngự để sinh tồn.

Chính vì thế, kịch bản bán kết phụ thuộc rất lớn vào lựa chọn chiến thuật của U23 Trung Quốc. Nếu họ buộc phải dâng cao tấn công, cơ hội dành cho U23 Việt Nam sẽ rất rõ ràng. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thể hiện khả năng chuyển trạng thái nhanh, khai thác khoảng trống và tăng tốc mạnh mẽ trong hiệp hai.

Khi đối thủ phải đá cởi mở, hàng công của U23 Việt Nam thường tìm được cách trừng phạt, dù là từ những pha phối hợp trung lộ hay các tình huống băng cắt sau lưng hàng thủ.

Tuy nhiên, điều khiến U23 Việt Nam phải dè chừng nằm ở kịch bản ngược lại. Đó là U23 Trung Quốc tiếp tục đổ bê tông. Một khối phòng ngự lùi sâu, bọc lót chặt chẽ và sẵn sàng chịu sức ép trong thời gian dài luôn là thử thách lớn với bất kỳ đội bóng nào.

Khi khoảng trống bị thu hẹp tối đa, mọi sai lầm trong xử lý, mọi nhịp chậm trong luân chuyển bóng đều có thể khiến thế trận rơi vào bế tắc. U23 Trung Quốc không cần ghi nhiều bàn, họ chỉ cần kéo trận đấu vào trạng thái giằng co, khi yếu tố tâm lý và khả năng chịu áp lực sẽ quyết định cục diện.

U23 Trung Quốc chọn đá thắng hay chọn không thua?

U23 Việt Nam phần nào được đánh giá cao hơn sau những gì đã thể hiện.

Bài toán còn nằm ở khía cạnh tinh thần và hình ảnh. Với nhiều người hâm mộ Trung Quốc, việc đội nhà co cụm phòng ngự trước U23 Việt Nam là điều khó chấp nhận.

Áp lực dư luận có thể buộc họ phải chơi chủ động hơn mức mong muốn, và đó chính là vùng xám mà U23 Việt Nam có thể khai thác. Sự giằng co giữa "đá để thắng" và "đá để không thua" sẽ quyết định cách U23 Trung Quốc tiếp cận trận đấu.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam bước vào bán kết với tâm thế khác hẳn với sự tự tin, chủ động và không bị ám ảnh bởi đối thủ. U23 Việt Nam hiểu rằng, trước một đội bóng ghi một bàn vẫn vào bán kết, kiên nhẫn là chìa khóa sống còn. Phá vỡ khối phòng ngự không chỉ bằng tốc độ hay sức mạnh, mà còn bằng bản lĩnh và sự lạnh lùng.

Cuộc đối đầu vì thế trở thành phép thử về tư duy bóng đá. U23 Trung Quốc sẽ tiếp tục trung thành với "pháo đài phòng ngự" của mình, hay chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn? Và U23 Việt Nam, trước bức tường ấy, sẽ chọn cách công phá nào để mở cánh cửa vào chung kết?

Nhưng dù U23 Trung Quốc lựa chọn chơi chủ động hay co mình phòng ngự, chắc chắn HLV Kim Sang-sik đã có đủ dữ liệu và niềm tin, sau những gì U23 Việt Nam thể hiện từ đầu giải, để chuẩn bị cho mọi kịch bản ở trận bán kết.

Giữa hai lựa chọn, mạo hiểm đá công hay tiếp tục phòng ngự tiêu cực, U23 Trung Quốc đang đứng trước ngã rẽ khó lường. Và chính sự lưỡng lự ấy có thể trở thành lợi thế nhất định cho U23 Việt Nam.

Highlights U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan Tối 17/1, U23 Trung Quốc hòa U23 Uzbekistan 0-0 trong 120 phút trước khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026.

