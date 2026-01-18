U23 Trung Quốc được thưởng lớn

Đội tuyển U23 Trung Quốc được khen khi viết nên những trang sử mới tại giải U23 Asian Cup 2026 diễn ra tại Saudi Arabia.

U23 Trung Quốc có giải đấu thành công.

Theo Titan Sports, dù AFC không trao tiền thưởng trực tiếp cho các giải trẻ (theo quy định chính thức, chỉ có cúp và huy chương), nhưng Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) và các nhà tài trợ sẽ có chính sách thưởng lớn cho các đội U23 nước này khi họ đạt kết quả vượt mong đợi.

Với việc lập kỷ lục mới và tiến sâu vào bán kết, U23 Trung Quốc dự được nhận khoản thưởng không dưới 5 triệu NDT (tương đương hơn 700.000 USD ). Nếu vào chung kết và vô địch, số tiền thưởng cho U23 Trung Quốc có thể vượt mốc 1 triệu USD .

Đây là phần thưởng CFA đưa ra nhằm khích lệ tinh thần và thúc đẩy phát triển bóng đá trẻ. Trong 5 lần tham dự giải đấu trước đây, U23 Trung Quốc chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 15 trận và chưa từng một lần vượt qua vòng bảng để vào đến giai đoạn loại trực tiếp.

Tuy nhiên, tại kỳ giải năm nay, đội bóng Đông Á dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Puche đã thể hiện phong độ ấn tượng vượt bậc. Sau 4 trận đấu, U23 Trung Quốc vẫn giữ vững thành tích bất bại, chưa lần nào để thủng lưới, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho bóng đá trẻ nước này.

Họ mở màn bằng trận hòa không bàn thắng trước Iraq, sau đó gây bất ngờ khi đánh bại Australia 1-0. Tiếp đó, U23 Trung Quốc hòa Thái Lan 0-0 và duy trì chuỗi bất bại, chính thức lần đầu tiên vượt qua vòng bảng.

Đỉnh cao là chiến thắng kịch tính trên chấm luân lưu 4-2 trước Uzbekistan ở tứ kết (sau 120 phút hòa 0-0), giúp họ tiến vào bán kết, thành tích tốt nhất từ trước đến nay.

Thành tích lịch sử này đã mang lại phần thưởng xứng đáng cho U23 Trung Quốc.