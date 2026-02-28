Vinicius 'thả tim' clip bạn gái hôn người đàn ông khác

Vinicius Junior trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi "thả tim" đoạn clip bạn gái Virginia Fonseca hôn một người đàn ông ngay trên sóng truyền hình.

Hành động gây chú ý của Vinicius với bạn gái.

Trong chương trình "Sabadou com Virginia" phát sóng trên đài SBT, Virginia trao nụ hôn lên môi nam khách mời như một phần nội dung ghi hình. Đoạn video sau đó được cô đăng tải công khai trên trang cá nhân và nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn.

Điều gây chú ý là phản ứng của Vinicius. Thay vì tỏ ra khó chịu hay né tránh, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid lại để lại một biểu tượng trái tim dưới bài đăng của bạn gái. Động thái của chân sút thuộc biên chế Real Madrid gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Dù vậy, phản ứng tích cực từ tiền đạo người Brazil phần nào cho thấy sự ủng hộ của anh dành cho bạn gái, bất chấp những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Virginia là influencer kiêm gương mặt truyền hình nổi tiếng tại Brazil. Cô sở hữu tới 55 triệu người theo dõi trên Instagram. Mối quan hệ giữa cô và Vinicius được cho là bắt đầu từ đầu năm 2025. Trước đó, Fonseca từng có một cuộc hôn nhân với ca sĩ Ze Felipe và hiện là mẹ 3 con.

Theo Forbes, Virginia là WAGs có khối tài sản lớn nhất trong số vợ/bạn gái các cầu thủ bóng đá còn đang thi đấu. Người mẫu đến từ Brazil gặt hái thành công nhờ đầu tư bất động sản, kinh doanh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

