Man City gây sốc với Vinicius

Tương lai của Vinicius Jr tiếp tục trở thành chủ đề nóng khi Man City được cho là theo sát diễn biến gia hạn hợp đồng giữa ngôi sao người Brazil và Real Madrid.

Hợp đồng của Vinicius với Real Madrid còn thời hạn đến năm 2027, nhưng tương lai của anh sớm trở thành chủ đề nóng trên bàn đàm phán. Hai bên thương thảo suốt nhiều tháng mà chưa tìm được tiếng nói chung. Cả Chủ tịch Florentino Perez lẫn tiền đạo người Brazil đều mong muốn tiếp tục gắn bó.

Vấn đề nằm ở cấu trúc tài chính. Yêu cầu đãi ngộ của Vinicius cao hơn khung lương mà Real Madrid đang áp dụng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không muốn phá vỡ trần lương, còn cầu thủ 25 tuổi hiểu rõ giá trị của mình sau những gì đã đóng góp.

Trong lúc tiến trình gia hạn bị kéo dài, Manchester City được truyền thông Anh nhắc đến như một bên theo dõi sát tình hình. Kịch bản mà đội bóng thành Manchester tính đến không phải thương vụ tức thì, mà là bài toán dài hơi cho năm 2027, thời điểm hợp đồng của Vinicius và HLV Pep Guardiola cùng đáo hạn.

Nếu Guardiola rời Etihad, Man City có thể bước vào một chu kỳ tái thiết mới. Khi đó, Vinicius sẽ trở thành mục tiêu chiến lược. Ở hiện tại, phong cách bùng nổ và thiên về cảm hứng cá nhân của anh chưa hoàn toàn tương thích với triết lý kiểm soát chặt chẽ của Guardiola.

Vinicius vẫn là mũi nhọn tấn công đáng gờm.



Những năm gần đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là đánh giá cao Rodrygo hơn về khả năng tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Nhưng bóng đá luôn biến động theo băng ghế huấn luyện. Một sự thay đổi có thể mở ra cục diện khác.

Về phần mình, Real Madrid vẫn giữ lập trường cứng rắn. Vinicius được xem là không thể chuyển nhượng, với điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 1 tỷ euro. Đây là thông điệp rõ ràng gửi đến mọi đối tác tiềm năng. Song song đó, các đại diện từ Saudi Arabia từng bày tỏ tham vọng chiêu mộ anh, dù gần đây thừa nhận cơ hội trở nên hẹp hơn khi khoảng cách giữa cầu thủ và CLB dần được thu hẹp.

Giải pháp đang được thảo luận là tăng thưởng theo thành tích thay vì nâng lương cơ bản. Cách làm này giúp Real Madrid bảo vệ cấu trúc tài chính, đồng thời trao cho Vinicius cơ hội gia tăng thu nhập nếu tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao.

Gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ mùa 2018/19, Vinicius đã đi qua đủ thăng trầm để trở thành một biểu tượng mới tại Bernabeu. Sau giai đoạn chững lại, anh đang bùng nổ trở lại trong năm 2026 và giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công.

Cuộc đua vì chữ ký của Vinicius chưa bùng nổ. Nhưng những toan tính cho năm 2027 đã âm thầm bắt đầu. Và trong bóng đá đỉnh cao, mọi nước cờ lớn luôn được chuẩn bị từ rất sớm.

Vinicius có thật sự đáng thương như ta vẫn nghĩ? Vinicius là tâm điểm những ngày gần đây của làng túc cầu khi anh là mục tiêu bị nhắm đến của các cổ động viên quá khích.