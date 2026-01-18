Truyền thông Trung Quốc nói gì về U23 Việt Nam trước trận bán kết?

Trước bán kết U23 châu Á, truyền thông Trung Quốc có các bài phân tích về U23 Việt Nam, từ lợi thế thể lực đến mối đe dọa về lối chơi kỹ thuật.

Sau khi U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan bằng loạt sút luân lưu để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào bán kết U23 châu Á, cuộc đối đầu với U23 Việt Nam nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc.

Trên các nền tảng trực tuyến lớn như Dongqiudi hay Zhihu, chủ đề “U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam” trở thành tâm điểm thảo luận, với nhiều quan điểm khác nhau về lợi thế, rủi ro và cơ hội đi tiếp của đội nhà.

U23 Việt Nam được đánh giá cao về thể lực

Bài tổng hợp đăng trên Dongqiudi ngày 18/1 nhấn mạnh thể lực sẽ là lợi thế lớn nhất của U23 Việt Nam khi đối đầu U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu A 2026.

Bài viết chỉ ra rằng U23 Việt Nam đã kết thúc trận tứ kết với U23 UAE vào sáng 17/1, trong khi U23 Trung Quốc phải thi đấu đến đêm cùng ngày trong cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài 120 phút với Uzbekistan. Điều này giúp U23 Việt Nam có thêm gần 24 giờ nghỉ ngơi và hồi phục - yếu tố được đánh giá là đặc biệt quan trọng khi cả hai đội đều vừa trải qua hiệp phụ.

U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE để bước vào bán kết U23 châu Á, đối đầu U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC.

Truyền thông Trung Quốc nhận định rằng, trong trận gặp Uzbekistan, U23 Trung Quốc không chỉ tiêu hao nhiều thể lực mà còn phải chịu áp lực liên tục trong phần lớn thời gian thi đấu, trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu. Khoảng thời gian nghỉ ít hơn khiến khả năng hồi phục của các trụ cột Trung Quốc trở thành dấu hỏi trước bán kết.

Ngoài yếu tố thể lực, bài viết cũng nhấn mạnh rằng U23 Việt Nam có thêm thời gian để chuẩn bị chiến thuật, nghiên cứu kỹ lối chơi phòng ngự đông người và khả năng đá luân lưu của U23 Trung Quốc. Theo đánh giá được trích dẫn, điều này giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik bước vào bán kết với sự chủ động cao hơn.

Đa số các bài phân tích trên truyền thông Trung Quốc đều nhìn nhận U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay là đối thủ khó chịu, không thể xem thường, đặc biệt ở yếu tố thể lực, kỹ thuật và sự chủ động trong chuẩn bị.

Trong khi một bộ phận tin rằng thể hình, phòng ngự và bản lĩnh sau chiến thắng trước Uzbekistan sẽ giúp U23 Trung Quốc tiến vào chung kết, luồng ý kiến khác lại cảnh báo rằng nếu không cải thiện khả năng tấn công và đối phó tốt với lối chơi kiểm soát bóng của Việt Nam, đội nhà hoàn toàn có thể phải trả giá.

Lạc quan và lo ngại

Trên nền tảng trực tuyến Zhihu, nhiều cổ động viên Trung Quốc tỏ ra khá lạc quan về cơ hội của U23 Trung Quốc.

Một tài khoản có lượng theo dõi lớn cho rằng, dù U23 Việt Nam có kỹ thuật và tốc độ tốt, nhưng về tổng thể vẫn không thể so sánh với các đội hàng đầu châu Á như Nhật Bản. Theo quan điểm này, các đội Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, có điểm mạnh về xử lý bóng và nhịp độ, song lại hạn chế về khả năng đối kháng thể chất - yếu tố mà U23 Trung Quốc có thể tận dụng.

Ý kiến này cũng nhấn mạnh rằng, ở các giải trẻ, Trung Quốc thường gặp khó trước những đội có kỹ thuật cao, nhưng lại có lợi thế khi duy trì được hệ thống phòng ngự kỷ luật. Việc U23 Trung Quốc giữ sạch lưới trong suốt hành trình từ vòng bảng đến hết thời gian thi đấu chính thức ở tứ kết được xem là nền tảng quan trọng để hướng tới bán kết.

U23 Trung Quốc vẫn giữ sạch lưới từ vòng bảng cho đến trận tứ kết U23 châu Á. Ảnh: Xinhua.

Trái ngược với sự lạc quan, không ít ý kiến trên lại tỏ ra thận trọng, thậm chí bi quan. Một số bình luận cho rằng, chuỗi trận không thủng lưới của U23 Trung Quốc mang nhiều yếu tố may mắn và khó có thể duy trì mãi, đặc biệt khi đối đầu U23 Việt Nam - đội bóng được đánh giá cao về khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.

Một người dùng phân tích điểm yếu lớn nhất của U23 Trung Quốc nằm ở khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Theo nhận định này, hàng tiền vệ Trung Quốc thiếu những cầu thủ có khả năng chuyền bóng nhanh, chính xác và sáng tạo, khiến đội bóng gặp khó trong việc tạo ra sức ép ngược lại khi bị đối phương kiểm soát thế trận.

Một số ý kiến còn dự đoán rằng, trước U23 Việt Nam - đội bóng có khả năng cầm bóng tốt và đẩy nhanh tốc độ ở hai biên, U23 Trung Quốc có thể phải chịu sức ép lớn, với tỷ lệ kiểm soát bóng thấp. Nếu không cải thiện được khâu tấn công, việc chỉ dựa vào phòng ngự có thể khiến Trung Quốc rơi vào thế bị động khi trận đấu kéo dài.