Chai nước bí mật của thủ môn U23 Trung Quốc

Hình ảnh thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc cầm chai nước, chăm chú nhìn vào mảnh giấy dán bên ngoài trước mỗi lượt sút luân lưu, nhanh chóng lan truyền trên truyền thông châu Á.

Chính chi tiết tưởng chừng nhỏ ấy lại trở thành bước ngoặt, giúp U23 Trung Quốc vượt qua U23 Uzbekistan và giành vé vào bán kết U23 châu Á 2026 - nơi họ sẽ đối đầu U23 Việt Nam.

Sau trận đấu, Li Hao xác nhận đây không phải hành động ngẫu hứng. “Chúng tôi thực sự có chuẩn bị cho loạt luân lưu. Trên chai nước là thông tin về thói quen sút phạt đền của các cầu thủ đối phương. Thực ra trận nào tôi cũng chuẩn bị như vậy, hôm nay chỉ là đúng lúc cần đến”, thủ môn của U23 Trung Quốc chia sẻ.

Đáng chú ý, Li Hao còn kể lại khoảnh khắc đối mặt cầu thủ Uzbekistan ở lượt sút quyết định với giọng điệu khá thoải mái: “Tôi nói với anh ấy rằng tôi biết anh ấy sẽ sút về hướng nào, nhưng anh ấy không tin và vẫn đá theo cách đó. Vậy thì tôi chỉ việc đổ người và cản phá thôi”.

Chai nước có ghi hướng sút phạt đền của các cầu thủ U23 Uzbekista.

Trận tứ kết tối 17/1 được đánh giá là cuộc đối đầu chênh lệch về thế trận. U23 Uzbekistan kiểm soát bóng vượt trội, liên tục gây sức ép bằng nhịp tấn công cao và nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Trong hiệp một, U23 Trung Quốc chỉ kiểm soát chưa tới 20% bóng, phải hứng chịu 11 cú sút, nhưng vẫn đứng vững nhờ phong độ xuất sắc của Li Hao. Thủ môn này thực hiện ít nhất 5 pha cứu thua khó, nhiều lần từ chối những cú dứt điểm ở cự ly gần.

Sang hiệp hai và cả hiệp phụ, sức ép tiếp tục nghiêng về phía Uzbekistan. Dù vậy, hàng phòng ngự Trung Quốc với lối chơi kỷ luật, lăn xả, cùng sự tỉnh táo của Li Hao, tiếp tục hóa giải mọi cơ hội ghi bàn. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0 sau 120 phút, đánh dấu trận thứ 4 liên tiếp U23 Trung Quốc giữ sạch lưới tại giải.

Thủ môn U23 Trung Quốc phát biểu sau trận tứ kết.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, thủ môn U23 Trung Quốc cũng thẳng thắn thừa nhận vấn đề thể lực sau trận đấu kéo dài. “Đến hiệp phụ, tôi phát bóng đã không còn nhiều lực nữa. Nhưng việc cản phá thì không tốn quá nhiều sức, nên tôi vẫn giữ được sự tập trung”, Li Hao nói.

Phát biểu này phần nào cho thấy dấu hiệu quá tải của U23 Trung Quốc sau chuỗi trận căng thẳng liên tiếp - yếu tố được xem là bất lợi khi họ bước vào bán kết.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam). Trước thềm trận đấu, giới chuyên môn trong nước đánh giá Trung Quốc không chỉ dựa vào may mắn, mà đang thể hiện sự tiến bộ rõ rệt ở khâu tổ chức phòng ngự, tâm lý thi đấu và đặc biệt là sự chuẩn bị chi tiết cho các tình huống then chốt.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam bước vào bán kết với lợi thế thể lực và thời gian hồi phục tốt hơn sau tứ kết. Cuộc so tài sắp tới được dự báo sẽ là màn đối đầu giữa sự chắc chắn, kỷ luật của U23 Trung Quốc và nền tảng thể lực cùng khả năng chủ động thế trận của U23 Việt Nam, hứa hẹn nhiều diễn biến khó lường.