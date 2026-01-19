Báo Hàn: 'Trung Quốc là thử thách khó nhất của U23 Việt Nam'

Truyền thông Hàn Quốc có những phân tích đáng chú ý trước thềm trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra ngày 20/1.

U23 Việt Nam đối đầu Trung Quốc tại bán kết. Ảnh: AFC

Tờ Sports Seoul nhận định U23 Trung Quốc sở hữu hàng thủ chắc chắn, mới chỉ để lọt lưới một bàn sau 4 trận và vừa loại Uzbekistan trên chấm luân lưu. “Đây được dự báo là thử thách khắc nghiệt nhất của U23 Việt Nam từ đầu giải”, tờ báo Hàn Quốc đánh giá.

Nhân tố nổi bật nhất bên phía U23 Trung Quốc là thủ thành Li Hao, người từng có thời gian khoác áo đội trẻ Atletico Madrid và giữ sạch lưới cả 4 trận tại VCK U23 châu Á năm nay. Riêng ở vòng bảng, anh thực hiện tới 16 pha cứu thua, con số cao nhất giải đấu.

Dù đánh giá cao sức mạnh của U23 Trung Quốc, Sports Seoul vẫn cho rằng U23 Việt Nam đang trải qua một hành trình phi thường, vượt xa mọi dự đoán ban đầu của giới chuyên môn.

Hàng thủ số đông là điểm mạnh của U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

“U23 Việt Nam trở thành đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận tại giải. Ngay cả những ông lớn của bóng đá châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng không làm được điều này. Nhật Bản dù thắng 3 trận ở vòng bảng nhưng phải đi tiếp nhờ loạt luân lưu tại tứ kết, mà theo điều lệ giải đấu, kết quả này chỉ được tính là hòa”, Sports Seoul bình luận.

Xét về thứ hạng FIFA, tuyển Việt Nam hiện chỉ đứng thứ 107 thế giới, thấp hơn tất cả đối thủ mà họ đánh bại tại giải. Dù thứ hạng này không phản ánh đầy đủ năng lực ở các đội tuyển trẻ, nhưng với vị thế quốc tế hiện tại, hành trình của U23 Việt Nam rõ ràng vượt xa mọi dự đoán ban đầu.

Trước khi đến Saudi Arabia, HLV Kim Sang-sik đã cùng bóng đá Việt Nam thống trị khu vực Đông Nam Á với cú hat-trick danh hiệu gồm ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Giờ đây, ông đang đứng trước cơ hội đưa U23 Việt Nam vượt qua những giới hạn quen thuộc, tiến gần hơn tới đỉnh cao của bóng đá châu lục.

