Mức lương của Chủ tịch FIFA tăng mạnh

Những tài liệu tài chính mới được công bố gần đây hé lộ mức thu nhập đáng chú ý của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, qua đó thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Theo các tài liệu thuế tại Mỹ được Le Monde (Pháp) tiếp cận, mức lương và các khoản đãi ngộ của ông Infantino tăng mạnh trong những năm gần đây, song hành với vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng bóng đá thế giới.

Theo các số liệu được tiết lộ, khi mới nhậm chức vào tháng 2/2016, mức lương khởi điểm của ông Infantino là khoảng 1,28 triệu euro mỗi năm. Đến năm 2024, thu nhập thường niên của ông tăng lên xấp xỉ 5,27 triệu euro. Trong đó, lương cơ bản được cho là gần 2,5 triệu euro, đi kèm khoảng 1,5 triệu euro tiền thưởng, gần 950.000 euro các khoản phụ cấp chịu thuế và hơn 130.000 euro dành cho quỹ hưu trí.

Đáng chú ý, sau kỳ World Cup 2022, Chủ tịch FIFA được cho là nhận khoản thưởng lên tới 1,77 triệu euro. Việc tái đắc cử vào năm 2023 cũng giúp thu nhập của ông tăng thêm khoảng 2,7 triệu euro.

Dù mức lương hiện tại chưa được công bố chính thức, nhiều nguồn tin dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt trong bối cảnh FIFA chuẩn bị tổ chức World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, dự án mà ông Infantino đóng vai trò trung tâm trong quá trình vận động và triển khai.

Bên cạnh tiền lương, các tài liệu trước đây từng gây tranh cãi khi đề cập đến những khoản chi cá nhân đắt đỏ của Chủ tịch FIFA, bao gồm chi phí mua nệm cao cấp, thiết bị tập luyện và trang phục dự tiệc.

Ông Infantino nhiều khả năng tiếp tục tranh cử để giữ chức Chủ tịch FIFA đến năm 2027, kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2031. Tuy nhiên, theo các cải cách quản trị đã được thông qua, một Chủ tịch FIFA không được tại vị quá 12 năm.

Do nhiệm kỳ đầu tiên của Infantino chỉ kéo dài ba năm, ông vẫn có thể vượt mốc này, nhưng sau đó sẽ buộc phải rời ghế quyền lực, khép lại một giai đoạn dài ảnh hưởng sâu rộng đến bóng đá thế giới.

