Chấn thương nghiêm trọng ở chung kết cúp châu Phi

Neil El Aynaoui của Morocco dính chấn thương nghiêm trọng khiến gương mặt bê bết máu trong trận chung kết AFCON 2025 gặp Senegal rạng sáng 19/1.

El Aynaoui đổ máu đầu sau pha tranh chấp.

Sự cố xảy ra ở phút 66 trên sân Prince Moulay Abdellah (Rabat). Trong một tình huống phạt góc bên cánh phải của Morocco, El Aynaoui bật cao tranh chấp và va mạnh đầu với El Hadji Malick Diouf. Tiền vệ 24 tuổi ngã gục xuống sân, ôm mặt đau đớn khi máu nhanh chóng chảy ra.

Trận đấu buộc phải tạm dừng gần 7 phút để đội ngũ y tế hai bên vào sân chăm sóc. Diouf cũng cần hỗ trợ y tế nhưng tình trạng nhẹ hơn.

Sau khi được băng bó, El Aynaoui khiến nhiều người ngỡ ngàng khi vẫn có thể tiếp tục thi đấu và trụ vững trên sân đến hết trận, trong một trận chung kết căng thẳng và tranh cãi.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ. Senegal tưởng như có bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 2 khi Ismaila Sarr đánh đầu tung lưới Morocco.

Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do cho rằng Abdoulaye Seck phạm lỗi đẩy ngã Achraf Hakimi trước khi bóng bật cột dọn cỗ cho Sarr.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút bù giờ thứ 7, chủ nhà Morocco được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi, sau tình huống Diouf bị cho là phạm lỗi với Brahim Diaz trong vùng cấm. Quyết định này châm ngòi cho màn xô xát lớn giữa hai đội, khiến HLV Senegal Pape Thiaw thậm chí yêu cầu các học trò rời sân để phản đối.

Phải đến phút bù giờ thứ 24, trật tự mới được lập lại. Morocco có cơ hội vàng để kết liễu trận đấu, nhưng Diaz lại thực hiện cú đá Panenka quá nhẹ, để Edouard Mendy dễ dàng bắt gọn. Bước vào hiệp phụ, Pape Gueye ghi bàn quyết định giúp Senegal thắng Morocco 1-0 và vô địch giải đấu.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.