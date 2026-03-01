Yamal lần đầu lập hat-trick

Rạng sáng 13/1, Barcelona đánh bại Villarreal 4-1 ở vòng 26 La Liga nhờ 3 bàn thắng của Lamine Yamal.

Trong một đêm thăng hoa tại Camp Nou, Lamine Yamal đã ghi dấu cột mốc đáng nhớ khi lập hat-trick đầu tiên kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, qua đó đưa Barcelona giữ ngôi đầu La Liga, hơn Real Madrid 4 điểm.

Ngoài ra, cầu thủ người Tây Ban Nha còn tạo cột mốc ấn tượng khác, đó là góp công vào 100 bàn thắng ở mọi cấp độ (48 bàn và 52 đường kiến tạo).

"Tôi muốn nói với người hâm mộ điều này, hãy đến sân để cổ vũ Barca ở trận gặp Atletico Madrid, nơi chúng tôi có thể làm nên điều kỳ diệu", Yamal kêu gọi CĐV đến theo dõi trận bán kết lượt về Copa del Rey diễn ra vào rạng sáng 4/3. Trước đó, "Blaugrana" đã thua 0-4 trên sân khách.

Yamal tỏa sáng rực rỡ.

Trở lại với trận đấu ở vòng 26 La Liga, Barca khởi đầu với những khoảnh khắc lúng túng của Jules Kounde, nhưng ánh đèn sân khấu nhanh chóng thuộc về Yamal.

Tận dụng sai lầm của Pape Gueye, Fermin Lopez tung đường chuyền sắc lẹm để viên ngọc trẻ lạnh lùng dứt điểm vào góc thấp mở tỷ số. Nếu bàn thắng đầu tiên thể hiện bản năng săn bàn, thì pha lập công thứ hai là tuyệt phẩm kỹ thuật. Yamal rê bóng qua hai hậu vệ trong không gian hẹp trước khi vẽ nên đường cong hoàn hảo vào góc cao khung thành.

Yamal ngày một hoàn thiện khả năng dứt điểm.

Villarreal vùng lên sau giờ nghỉ và rút ngắn cách biệt nhờ Gueye chuộc lỗi từ tình huống phạt góc. Sức ép gia tăng khi Ayoze Perez bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong pha phản công khiến khán đài thót tim. Nhưng khi “Tàu ngầm vàng” còn nuôi hy vọng, Yamal một lần nữa lên tiếng. Nhận bóng từ Pedri, anh cắt vào trung lộ và tung cú sút quyết đoán từ góc hẹp, hoàn tất cú hat-trick trong tiếng hò reo của khán giả.

Bàn ấn định 4-1 của Robert Lewandowski chỉ còn mang ý nghĩa khép lại đêm diễn rực rỡ. Barcelona tiến bước quan trọng trong cuộc đua vô địch, trong khi Villarreal vẫn giữ vững vị trí top 4 dù giấc mơ tạo địa chấn tại Camp Nou không thành hiện thực.