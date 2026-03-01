Hojlund tỏa sáng trở lại

Rạng sáng 1/3, Rasmus Hojlund ghi bàn giúp Napoli đánh bại Verona 2-1 ở vòng 27 Serie A.

Hojlund và Lukaku cùng ghi bàn.

Napoli nhập cuộc như vũ bão và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ hai. Từ đường chuyền của Matteo Politano, bóng bật ra đúng tầm Rasmus Hojlund để tiền đạo người Đan Mạch đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, ghi bàn thứ 9 của anh tại Serie A mùa này, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 trận tịt ngòi.

Đội khách kiểm soát thế trận trong phần lớn hiệp một nhưng không thể nhân đôi cách biệt, dù Lobotka và Eljif Elmas đều có cơ hội rõ rệt. Hojlund cũng suýt lập cú đúp trước khi bị Victor Nelsson phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sang hiệp hai, Verona vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ gây tranh cãi. Trong tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Hojlund vô tình phá bóng trúng người Jean-Daniel Akpa Akpro, khiến bóng đổi hướng bay vào lưới Napoli.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và Napoli gặp khó trong khâu dứt điểm, Lukaku đã lên tiếng đúng lúc. Phút bù giờ 90+6, "Big Rom" đón đường chuyền của Giovane rồi dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn đầu tiên ở các giải chính thức kể từ tháng 5/2025 để ấn định chiến thắng nghẹt thở.

Trong khi Napoli giữ vững vị trí trong nhóm có vé dự Champions League, Verona tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 15 điểm, kém vị trí an toàn 9 điểm.