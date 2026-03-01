Ngày thi đấu thảm họa của Ronaldo

Rạng sáng 1/3, lão tướng 41 tuổi đá hỏng penalty, sau đó rời sân vì chấn thương trong trận Al Nassr thắng ngược Al Fayha 3-1 ở vòng 24 Saudi Pro League.

Ronaldo suýt hóa tội đồ của Al Nassr.

Phút 11, Al Nassr được hưởng phạt đền. Cristiano Ronaldo nhận nhiệm vụ nhưng lại sút bóng ra ngoài, khiến Al Nassr lỡ cơ hội mở tỷ số.

Sau tình huống hỏng ăn của siêu sao người Bồ Đào Nha, chủ nhà vùng lên mạnh mẽ và có bàn mở tỷ số ở cuối hiệp một, sau tình huống phản lưới của Al Amri.

Sau khi có lợi thế, Al Fayha lùi toàn bộ đội hình về trước khung thành, phòng ngự "đổ bê tông". Al Nassr liên tục gây sức ép và phải chờ đến phút 72 mới có thể tìm bàn gỡ. Từ đường chuyền của Kingsley Coman, Sadio Mane dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Phút 80, Ronaldo ăn mừng cuồng nhiệt khi chứng kiến cú sút của Joao Felix tung cú sút căng đưa bóng dội cột, đập người thủ môn rồi đi vào lưới, mang về bàn thứ 2 cho Al Nassr.

Phút 81, Ronaldo phải rời sân vì chấn thương. Cầu thủ vào sân thay CR7, Al Hamdan ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho Al Nassr, sau pha phối hợp với Felix.

3 điểm quan trọng giúp Al Nassr đòi lại ngôi đầu Saudi Pro Leauge với 61 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Al Ahli và 3 điểm so với Al Hilal. Ronaldo vẫn đang kỳ vọng về danh hiệu đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Trung Đông.