U23 Trung Quốc khôn ngoan để tiến xa

Không ghi nhiều bàn, không đá hoa mỹ, nhưng U23 Trung Quốc chứng minh rằng ở các giải đấu cúp, kỷ luật và sự tỉnh táo đôi khi là con đường ngắn nhất để làm nên lịch sử.

U23 Trung Quốc vào bán kết U23 châu Á sau khi chỉ ghi 1 bàn từ đầu giải.

U23 Trung Quốc vừa chạm tới một cột mốc mà suốt hơn hai thập niên, bóng đá nước này luôn khao khát nhưng bất lực: lần đầu tiên vào bán kết U23 châu Á, sau khi vượt qua Uzbekistan U23 bằng loạt luân lưu. Lần gần nhất một đội tuyển Trung Quốc, ở bất kỳ cấp độ nào, góp mặt ở bán kết châu lục đã từ năm 2004. Con số ấy đủ để thấy hành trình này đặc biệt đến mức nào.

Chuyện khó tin của U23 Trung Quốc

Nếu chỉ nhìn vào thống kê, câu chuyện của U23 Trung Quốc có thể gây hoài nghi. Bốn trận đã đấu, họ chỉ ghi đúng một bàn trong thời gian thi đấu chính thức.

Với những ai quen đánh giá bóng đá qua số bàn thắng và thế trận áp đảo, đây là một chiến dịch “khó nuốt”. Nhưng bóng đá cúp không được quyết định bởi vẻ đẹp, mà bởi khả năng tồn tại và tiến lên. Ở khía cạnh đó, U23 Trung Quốc đã làm rất tốt.

Họ bước vào giải với tư cách đội cửa dưới. Đặc biệt ở tứ kết, Uzbekistan được xem là thước đo thật sự. Đó là tập thể từng ba lần vào chung kết trong bốn kỳ U23 châu Á gần nhất, sở hữu nền tảng kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm vượt trội.

Lối chơi phòng ngự kỷ luật giúp U23 Trung Quốc tạo khác biệt.

Trên sân, mọi dự đoán đều hiện rõ: Uzbekistan kiểm soát khoảng 70% thời lượng bóng, tung ra gần 30 cú sút. Nhưng điều họ thiếu, và Trung Quốc có, là sự kiên nhẫn và kỷ luật tuyệt đối.

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha Antonio Puche, U23 Trung Quốc không tìm cách đua tranh thế trận. Họ chủ động lùi thấp, giữ cự ly đội hình chặt chẽ, bịt kín các khoảng trống trung lộ. Mỗi pha lên bóng của đối thủ đều vấp phải một lớp phòng ngự dày đặc.

Đó không phải là sự co cụm bị động, mà là sự tiết chế có chủ đích. Trung Quốc chấp nhận để đối phương cầm bóng, nhưng không cho họ không gian để kết liễu trận đấu.

Triết lý ấy xuyên suốt cả giải. Ở vòng bảng, U23 Trung Quốc hòa Iraq 0-0, thắng Australia 1-0. Những kết quả tối thiểu, thậm chí khô khan, nhưng mang về điểm số tối đa trong bối cảnh họ không có hàng công đủ sắc để đôi công. Thông điệp rất rõ ràng: đừng thủng lưới trước, cơ hội sẽ đến sau.

Thành công của U23 Trung Quốc

Nền tảng cho cách chơi đó là hàng phòng ngự và đặc biệt là thủ môn Li Hao. Trước sức ép nghẹt thở của Uzbekistan, Li Hao liên tục xuất hiện đúng lúc. Anh cản phá những cú sút nguy hiểm trong thế trận mở, rồi giữ được sự lạnh lùng ở loạt luân lưu.

Ở bóng đá cúp, một thủ môn giỏi có thể thay đổi số phận cả giải đấu. U23 Trung Quốc đã có điều đó.

Điều đáng nói hơn nằm ở bối cảnh lịch sử. Trong năm lần dự U23 châu Á trước đây, Trung Quốc chưa từng vượt qua vòng bảng. 15 trận đấu, họ chỉ thắng đúng hai lần.

Với bóng đá Trung Quốc, thành tích này mang ý nghĩa vượt xa một tấm vé bán kết.

So với quá khứ ấy, việc giữ sạch lưới suốt thời gian thi đấu chính thức tại giải năm nay là một bước nhảy vọt. Nó cho thấy sự thay đổi trong tư duy: từ cố gắng chơi thứ bóng đá “đúng chuẩn” nhưng non nớt, sang lựa chọn con đường thực tế hơn để tồn tại.

Dĩ nhiên, sẽ có những lời chê trách. Rằng U23 Trung Quốc không đá đẹp, không tạo cảm xúc. Nhưng bóng đá giải đấu không phải là sân khấu của lý tưởng, mà là bài kiểm tra khả năng thích nghi.

Những cú sốc World Cup hay hành trình cổ tích ở các cúp quốc gia châu Âu đều bắt đầu từ một điểm chung: đội yếu hơn biết mình là ai và cần làm gì. U23 Trung Quốc đã thể hiện sự tự nhận thức ấy một cách rõ ràng.

Với bóng đá Trung Quốc, thành tích này mang ý nghĩa vượt xa một tấm vé bán kết. Nó đem lại niềm tin cho một hệ thống lâu nay sống trong hoài nghi. Nó cho các cầu thủ trẻ trải nghiệm áp lực loại trực tiếp, nơi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng trả giá bằng cả giải đấu.

Và quan trọng hơn, nó gợi mở một hướng đi: khi chưa có dàn sao tấn công đủ tầm, kỷ luật, tổ chức và hiệu quả vẫn có thể đưa bạn đi xa.

Có thể U23 Trung Quốc chưa chinh phục được trái tim người xem bằng thứ bóng đá quyến rũ. Nhưng họ chinh phục được thứ quan trọng hơn ở thời điểm này: kết quả và lịch sử.

Ở sân chơi châu Á, đôi khi biết mình yếu ở đâu và mạnh ở đâu đã là một dạng khôn ngoan. Và lần này, chính sự khôn ngoan ấy đã đưa U23 Trung Quốc bước vào vùng đất mà họ từng nghĩ là ngoài tầm với.